Звездные свадьбы 2023: тайная церемония Дорофеевой и Кацурина и свадьба Суровцева с экс-женой

Редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги уходящего года.

Несмотря на то, что уже второй год подряд продолжается полномасштабная война, в Украине создается немало семей, среди знаменитостей – тоже. Некоторые пары устроили скромную церемонию, некоторые же с размахом отыграли праздник, а некоторые же вообще до последнего держали в секрете женитьбу.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, кто из звезд в 2023 году сыграл свадьбу и лишился статуса холостяка или холостячки.

Виктория Апанасенко

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", вышла замуж 23 апреля. Знаменитость вместе со своим мужем не устраивала пышные гулянья, пара разделила этот день в кругу самых близких. Однако громкой свадьбе тоже быть, правда, со временем. Кстати, Виктория до сих пор не показала своего возлюбленного. Как объясняла модель, ей просто прилетает хейт в соцсетях, а она не хочет, чтобы это касалось ее семьи.

Виктория Апанасенко / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Андрей Хветкевич и Фелипе

Участник романтического реалити "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Хветкевич в начале мая официально заключил брак со своим партнером, колумбийцем Фелипе. Пара сыграла свадьбу в Мексике. Там влюбленные обменялись обетами на фоне Тихого океана, затем праздновали на вилле, а также на яхте. Кстати, певица Злата Огневич тоже была на свадьбе, ведь Хветкевич сдружился с ней во время съемок проекта "Холостячка-2".

Андрей Хветкевич со своим партнером / Фото: instagram.com/diveeasy

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Певица и ресторатор после года отношений сыграли свадьбу. Правда, церемония была очень тайной. Миша и Надя официально стали супругами в июне, однако подтвердили это лишь 13 июля. Влюбленные собрали самых близких и родных. Праздничный банкет прошел в одном из ресторанов Киева. Дорофеева надела сдержанное белое платье и длинную фату, а Кацурин – черный костюм, белую рубашку, кеды и кепку.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Евтух и Александр Глазов

Украинская блогерша Даша Евтух, которая стала известна благодаря нестандартным "распаковкам", вышла замуж 23 августа. Избранником знаменитости стал полтавский бизнесмен и депутат райсовета Александр Глазов. Парочка сыграла роскошную свадьбу в Полтаве.

Даша Евтух с мужем / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Роман Свечкоренко и Валерия

Летом, 26 августа, участник "Холостячки-2" поделился радостной новостью, что женился на младшей на 10 лет избраннице Валерии. Пара сыграла две свадьбы. Первая - была более классическим, но без традиций. На свадьбу пара пригласила только друзей. Кстати, празднование им обошлось в более, чем миллион гривен.

Роман Свечкоренко с супругой / Фото: instagram.com/svechkorenko

Вторую свадьбу Роман и Валерия уже сыграли в украинском стиле. На празднике они собрали только родственников. Как раньше объяснял психолог, ему хотелось, чтобы на свадьбе было комфортно всем. Поэтому они с женой делали два отдельных праздника – для друзей и для родственников.

Алексей Суровцев и Ксения

Украинский актер и волонтер Алексей Суровцев в сентябре женился на бывшей жене, десятикратной чемпионке Украины по эротическому шоу Ксении. Впервые влюбленные сыграли свадьбу в конце 2000-х годов, однако в 2021-м неожиданно разорвала отношения после 12 лет брака. Во время полномасштабной войны пара снова начала встречаться. Уже в июне этого года влюбленные обручились, а 10 сентября сыграли свадьбу. Как объяснял Суровцев, развод с Ксенией был одной из его величайших ошибок, поэтому он ее исправил.

Алексей Суровцев с супругой / Фото: instagram.com/surovtsev.alexei

Дочь "мамы" Верки Сердючки – Инны Белоконь

Украинская актриса Инна Белоконь, которая играет маму артистки Верки Сердючки, выдала дочь замуж. Яна сыграла свадьбу 8 ноября и уже даже успела отпраздновать месяц супружеской жизни. Правда, дочь Белоконь не спешит показывать мужа, а если и делится совместными фотографиями, то он там изображен со спины.

Дочь Инны Белоконь с мужем / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Адель и Рич Пол

В начале года в СМИ распространились слухи, что британская певица Адель выходит замуж, ведь избранник, спортивный агент Рич Пол, сделал ей предложение. Уже в сентябре исполнительница начала намекать, что сплетни – правдивые, а сама она уже замужем. Лишь в середине ноября Адель подтвердила, что официально находится в статусе жены. Влюбленные устроили тайную свадебную церемонию в этом году, однако когда именно – артистка не стала рассказывать.

Адель с мужем / Фото: Getty Images

KOLA и Вячеслав

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, в конце ноября удивила признанием, что вышла замуж в этом году. Мужем певицы оказался иностранец, родом из Днепра, но в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль. Своего возлюбленного певица пока скрывает. KOLA лишь рассказывала, что мужа зовут Вячеславом и он старше ее на 13 лет. Свадьбу влюбленные сыграли в Праге в кругу самых родных.

KOLA с мужем

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