Звездные свадьбы 2024: второе замужество Гросу с россиянином и необычная церемония Войтенка в черном

Предлагаем посмотреть, кто из знаменитостей в этом году сыграл свадьбу.

Редакция сайта ТСН.ua в конце года традиционно подводит итоги. В этот раз предлагаем вспомнить громкие свадьбы украинских и мировых знаменитостей.

В 2024 году создалось немало семей. Кто-то сыграл свадьбу впервые, например, 38-летняя актриса Ирина Сопонару. Тем временем артист Константин Войтенко повел избранницу под венец во второй раз, но в этот раз церемония была довольно нестандартной – в черных цветах.

Итак, редакция ТСН.ua предлагает вспомнить, кто еще из звезд в этом году заключил брак и какими были их свадьбы.

Алина Гросу

В конце февраля певица начала намекать, что во второй раз вышла замуж. Исполнительница делилась фотографиями, на которых показывалась в свадебном платье, а рядом с ней был загадочный мужчина в черном костюме. Наконец оказалось, что артистка и в самом деле замужем. Мужа Алина Гросу тщательно скрывает. Однако фанаты предполагают, что им стал российский актер Роман Полянский, с которым она начала встречаться до полномасштабной войны, но уже в 2022 разорвала отношения. Пользователи убеждены, что пара снова вместе. Алина Гросу и сама добавляет масла в огонь. Она намекает, что ее муж Роман Полянский. Кроме того, за границей, где сейчас живет певица, ее не раз замечали с актером.

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина

Звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый объявил о браке 8 марта. Женой юмориста стала девушка по имени Ольга. Возлюбленная Розового выбрала на свадьбу белое длинное обтягивающее платье и туфли лодочки, а вот комик – черный костюм со светлой рубашкой.

Виктор Розовый с женой

Ирина Сопонару и Рис

Актриса пошла под венец в начале мая. Знаменитость официально узаконила отношения с возлюбленным-иностранцем, предпринимателем Рисом. Свадьбу молодожены отыграли в Черновцах, откуда родом Ирина Сопонару. Рис выбрал на праздник темные брюки и вышиванку, а актриса – довольно сдержанное белое платье.

Свадьба Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Константин Войтенко и Наталья Каминская

В июне актер повел под венец возлюбленную Наталью. Пара официально узаконила отношения в одном из ЗАГСов Киева. Что интересно, у влюбленных была довольно необычная церемония, а именно в черных цветах. Свадьба пары была довольно сдержанна. Молодожены после того, как дали брачные обеты, арендовали дом под Киевом, где насладиться компанией друг друга.

Константин Войтенко с женой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Валентина Хамайко и Андрей Онистрат

Ведущая Валентина Хамайко вышла замуж за мужа, бизнесмена Андрея Онистрата. Свадьбу влюбленные устроили в кругу самых родных. Что интересно, супруги официально женились только после 18 лет отношений. Раньше они не спешили заключать брак, но Хамайко настояла, ведь Онистрат служит на фронте и рискует своей жизнью.

Свадьба Валентины Хамайко

Юрий Великий и Алина

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий повел возлюбленную под венец 27 июля. Долгое время влюбленные держали в тайне радостную новость и только в декабре сообщили о кардинальных переменах в личной жизни. Избранницей юмориста стала девушка, по имени Алина.

Юрий Великий с женой / Фото: скриншот с видео

Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально заключила брак со своей партнершей, дизайнером Рамоной Агрумой. Влюбленные отгуляли свадьбу на остове Сардиния, Италия. Обе невесты были одеты в белые роскошные платья, а вот от фаты они отказались.

Ребел Уилсон с женой / Фото: instagram.com/rebelwilson

Ксения Вертинская и Игорь Рубашкин

В сентябре этого года актриса Ксения Вертинская впервые пошла под венец. Избранником артистки стал актер Игорь Рубашкин, который старше ее на 12 лет. Пара устроила свадьбу под Киевом под открытым небом. Ксения одела белое платье, которое было ей чуть ниже колен, и фату, а ее муж – светлый костюм и рубашку.

Ксения Вертинская и Игорь Рубашкин / Фото: instagram.com/kseniyavertinska

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец

Ведущая долгое время находилась в отношениях с продюсером Дмитрием Котеленцем, от которого 7 марта 2021 родила сына Родиона. Пара жила вместе и воспитывала общего ребенка, однако под венец идти не торопилась. Но 20 ноября этого года Фролова объявила, что официально замужем. Влюбленные заключили брак в ОАЭ. Свадьбу как таковую молодожены не праздновали, но ведущая все же надела белое платье.

Василиса Фролова с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

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