Звездный бэби-бум 2021: у Вакарчука родился первенец, а Осадчая стала многодетной мамой

Уходящий год стал достаточно плодотворным для многих знаменитостей.

По традиции, накануне 2022-го редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года.

Предлагаем вспомнить, кому в этом году повезло стать родителями. Так, кто-то из звезд пополнил ряды многодетных родителей, как Екатерина Осадчая, Настя Приходько и Анатолий Анатолич. А у кого-то родился первенец, как у Василисы Фроловой, Святослава Вакарчука и MamaRika.

Мерьем Узерли

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли стала мамой во второй раз в начале этого года. Звезда "Великолепного века" родила дочь Лили 8 января от тайного возлюбленного. Известно, что ради актрисы американский бизнесмен переехал в Германию. Также пара воспитывает семилетнюю Лару от предыдущих отношений актрисы.

Мерьем Узерли с детьми / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Иван Краско

Настоящим шоком для фанатов стала новость о том, что российский актер Иван Краско в шестой раз стал отцом в 90 лет. Матерью девочки, которую назвали Дарьей, стала 29-летняя Юлия Кичемасова, с которой у актера якобы был роман, когда Иван был женат на младшей на 60 лет Наталье Шевель. Юля призналась, что забеременела не естественным путем, а благодаря процедуре ЭКО.

Иван Краско / kino-teatr.ru

Андрей Джеджула и Юлия Леус

Скандальные супруги Андрей Джеджула и Юлия Леус стали родителями в феврале. У пары родилась первая общая дочь Аделина. Юлия воспитывает уже взрослую дочь от предыдущих отношений, а у Андрея сын Даниэля от брака с Сантой Димопулос.

Андрей Джеджула и Юлия Леус / instagram.com/djedjula

Впрочем, пара не живет вместе и собирается развестись официально, когда крохе исполнится год. Отношения между Андреем и Юлией ухудшились еще до рождения дочери. В декабре в прошлом году между ними разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался, всячески унижал, избивал, подсыпал наркотики в кофе и плевал в лицо. Эти обвинения он отвергает.

Алек и Хилария Болдуины

Всего через шесть месяцев после рождения пятого ребенка, голливудский актер Алек Болдуин и его жена Хилария снова стали родителями. В марте у пары родилась дочь Люсия.

instagram.com/hilariabaldwin

Возможно, семья воспользовалась услугами суррогатной матери, ведь сама Хилария в сентябре в 2020-м родила сына Эдуардо. Также пара воспитывает 8-летнюю Кармен, 6-летнего Рафаэля, 5-летнего Леонардо и 3-летнего Ромео.

Алек и Хилария Болдуины с детьми / Associated Press

Отметим, недавно Алек случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Украинка скончалась в больнице. Справиться с шоком, трагедией и хейтом ему помогает именно большая семья.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец

7 марта украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. 43-летняя звезда подарила продюсеру Дмитрию Котеленцу сына. Мальчика назвали Родионом.

Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

Об интересном состоянии Фроловой стало известно в ноябре в прошлом году. Она рассказала, что случайно забеременела во время первого секса со знакомым, когда уже не надеялась, что когда-нибудь станет мамой. Это случилось, когда ведущая завершала ремонт в своей квартире. С Котеленцем, которого знала уже 15 лет, она вела непринужденную переписку в соцсетях. Продюсер приехал просто помочь ведущей перевезти коробки в новое жилье. После первого секса Василиса забеременела. Так что пара считает их отношения с того дня.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери

Пополнение случилось и у 32-летней оскароносной актрисы, звезды "Ла-Ла Ленда" Эммы Стоун. 13 марта в Лос-Анджелесе знаменитость родила своему мужу Дэйву Маккери дочь. Ее назвали в честь бабушки звезды Эммы – Луиза Джин.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери / instagram.com/davemccary

Хиллари Дафф и Мэттью Кома

Американская певица Хиллари Дафф в третий раз стала мамой 24 марта. 33-летняя артистка родила дочь Мэй Джеймс Бэйр мужу, музыканту группы The Come Clean Мэттью Коме. Малыш появился на свет дома.

Хилари Дафф и Мэттью Кома / instagram.com/hilaryduff

У Дафф и Мэттью также есть еще один общий малыш — дочь Бэнкс, появившаяся на свет в 2018 году. А от предыдущих отношений с Майклом Комри артистка воспитывает восьмилетнего сына Луку.

Анастасия Приходько

Ошеломила новостью о том, что в третий раз стала мамой украинская певица Настя Природько. 25 марта исполнительница родила сына Луку от второго мужа Александра.

Сын Насти Приходько Лука / личный архив

Артистка скрывала свою беременность и о родах рассказала только в апреле. По словам звезды, она держала это в тайне, поскольку очень волновалась, сможет ли родить в свои 33. "Я плакала постоянно, у меня такой гормональный фон был, что очень сильно переживала. И я скрыла это от всех, от близких. У меня никого не было дома, никто ко мне не приходил", – делилась она.

Исполнительница также воспитывает 11-летнюю дочь Нану, родившуюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой и шестилетнего сына Гордия, которого родила от Александра.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Муж покойной певицы Жанны Фриске, ведущий Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом в конце марта. Невеста Дмитрия, дизайнер Екатерина Тулупова родила ему сына, которого назвали Тихоном.

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev

Также пара воспитывает двоих детей – сына Шепелева от Жанны Фриске, 7-летнего Платона и дочь Ладу от предыдущих отношений Екатерины.

Эмбер Херд

Шокировала новостью о материнстве американская актриса Эмбер Херд, более известная по громкому разводу с актером Джонни Деппом и романом с изобретателем Илоном Маском. Уна Пейдж Герд родилась 8 апреля в 2021 году.

Эмбер Херд / instagram.com/amberheard

Кто же стал отцом ребенка, Эмбер не уточнила. Западные СМИ предполагают, что девочка появилась на свет с помощью суррогатного материнства, сама Херд эту информацию пока не комментирует.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Певец Валерий Меладзе и его жена, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями. 12 апреля у звездных супругов родилась дочь Агата.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva

Влюбленные также воспитывают двух общих сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Также от первого брака с Ириной Меладзе у Валерия есть три дочери.

Маколей Калкин и Бренда Сонг

Американский актер, звезда фильма "Один дома", Маколей Калкин впервые стал отцом в апреле. Избранница 40-летнего знаменитости, актриса Бренда Сонг родила сына. Любопытно, что первенца влюбленные решили назвать в честь погибшей сестры Калкина – Дакота.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / instagram.com/brendasong

Генри Голдинг и Лив Ло

Узнал счастье отцовства и известный англо-малазийский актер Генри Голдинг, у которого родился первенец. Звезда фильмов "Безумно богатые азиаты" и "Джентльмены" стал отцом дочери, которую ему подарила жена Лив Ло.

Генри Голдинг и Лив Ло / instagram.com/henrygolding

Сергей Притула

Известный телеведущий Сергей Притула стал многодетным отцом. В мае жена звезды Екатерина родила дочь, которую назвали Стефанией.

Сергей Притула / facebook.com/serhiyprytula

Пара воспитывает также общую дочь Соломию. А еще у знаменитости есть сын Дмитрий от предыдущих отношений.

Наоми Кэмпбелл

В 50 лет впервые стала мамой американская модель Наоми Кэмпбелл. Девочка появилась на свет в мае. Больше никаких подробностей пока неизвестно.

О том, кто отец ребенка, и как он появился на свет, звезда также решила умолчать, и это не удивительно, поскольку свою личную жизнь она держит под семью замками. Однако поклонники предполагают, что Кэмпбелл прибегла к услугам суррогатной матери или усыновила младенца.

Самира Вайли и Лорен Морелли

Самира Вайли и Лорен Морелли / Getty Images

Впервые познали радость материнства американская актриса, известная своей ролью в сериале "Рассказ служанки", Самира Вайли и ее жена, продюсер Лорен Морелли. У пары родилась дочь Джордж.

instagram.com/whododatlikedat

Vlad Darwin и Кристина Марти

Известный украинский певец Vlad Darwin также впервые стал отцом. У артиста и его жены, армянской джазовой исполнительницы Кристины Марти родился сын. Мальчика назвали Рональдом. Пара скрывала как беременность, так и рождение малыша.

Vlad Darwin и Кристина Марти / nstagram.com/darwinvlad

Галь Гадот и Ярон Версано

2021 год стал плодотворным и для израильской актрисы, звезды ленты "Чудо-женщина" Галь Гадот. В июне она родила третьего ребенка своему мужу, бизнесмену Ярону Версано. Девочку назвали Даниэлой.

Галь Гадот и Ярон Версано с детьми / instagram.com/gal_gadot

Заметим, 36-летняя Гадот и ее 45-летний возлюбленный женаты 12 лет. Кроме новорожденной крохи, они воспитывают двух дочерей – 9-летнюю Альму и четырехлетнюю Маю.

Троян Беллисарио и Патрик Дж. Адамс

Вторые роды американской актрисы, звезды сериала "Милые обманщики" Троян Беллисарио были достаточно экстремальными. Так, знаменитость родила ребенка в авто, по дороге в больницу. Роды принимал муж звезды, актер Патрик Дж. Адамс. Пока шли медики, Троян требовала, чтобы муж снял с нее штаны. Когда актер спустил одежду, уже увидел голову ребенка. Патрик через несколько минут уже держал девочку на руках.

Троян Беллисарио и Патрик Дж. Адамс / Getty Images

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

В 2021 году в четвертый раз стал отцом украинский артист Виктор Павлик. Молодая жена звезды и его концертный директор Екатерина Репяхова родила сына. Михаил появился на свет 15 июня.

Виктор Павлик с женой и сыном / instagram.com/repyahovakate

Для Павлика новорожденный малыш стал четвертым ребенком, а для Кати – первенцем. Так, от первой жены Лиды у звезды есть сын Александр, от второй – дочь Кристина. Также у знаменитости был сын Павел, которого ему родила третья жена Лариса Созаева. К сожалению, в прошлом году он скончался после продолжительной борьбы с раком.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена, победительница "Холостяка" Даша Квиткова впервые стали родителями летом. Блогерша родила любимому сына, которого они назвали Львом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova

Анатолий Анатолич и Юла

Вправе называть себя многодетными родителями и шоумен Анатолий Анатолич и его жена, бизнесвумен Юла. 20 июля избранница звезды подарила ему сына Нила.

Анатолий Анатолич и Юла с детьми / instagram.com/yulattt

Супруги также воспитывают двух дочерей – 10-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту.

MamaRika и Сергей Среда

В этом году первенец родился у певицы MamaRika и юмориста Сергея Середы. Своему любимому артистка в июле родила сына, которого назвали Давидом. Супруги рассказывали, что выбирали такое имя, которое хорошо звучало бы на других языках. Также исполнительница призналась, что была вынуждена сделать кесарево сечение, поскольку "на кону была жизнь ребенка". К счастью, все прошло хорошо.

MamaRika и Сергей Середа / instagram.com/mamarika_official

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова в августе родила ребенка своему мужу, фигуристу Илье Авербуху, старше ее на 22 года. Сына назвали Львом.

Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом и ребенком / instagram.com/liza_arzamasova

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Также в августе стали родителями украинская ведущая Екатерина Осадчая и ее муж, продюсер, актер и ведущий Юрий Горбунов. Малыш, которого звезды назвали Данилом, появился на свет 19 августа.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / instagram.com/kosadcha

Ребенок стал для пары вторым, они уже воспитывают сына Ивана. Также у Екатерины есть взрослый сын Илья, которого звезда родила в предыдущем браке с Олегом Полищуком.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Также 19 августа во второй раз стала мамой американская актриса Скарлетт Йоханссон. Звезда родила мальчика мужу, сценаристу программы Saturday Night Live Колину Жосту. Малыша назвали Космо.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост / Associated Press

Заметим, для Йоханссон и Жоста это первый общий ребенок. У актрисы также есть 6-летняя дочь Роуз Дороти, рожденная в браке с журналистом Роменом Дориаком.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Настоящей сенсацией стала новость о том, что 46-летний фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Малыша назвали в честь отца музыканта Иваном. О матери мальчика ничего неизвестно, ведь Святослав скрывает свою избранницу. Однако несколько разных источников подтвердили ТСН, что первенца музыканта родила 39-летняя продюсерша ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.

Евгения Яцута / ТСН.ua

Поговаривают, что Святослав встречается с избранницей уже год, и именно из-за нее Вакарчук покинул Лялю Фонареву, с которой был вместе в течение 20 лет.

Cardi B и Offset

Американская реперша Cardi B в сентябре во второй раз стала мамой. 28-летняя звезда родила своему мужу, рэперу Offset сына. Пара также воспитывает дочь Калчер, которой недавно исполнилось 3 года.

Cardi B с Offset и сыном / instagram.com/iamcardib

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