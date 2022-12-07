Звездный беби-бум 2022: Вакарчук во второй раз стал отцом, а у Рианны родился первенец

Перед началом нового 2023-го года редакция сайта ТСН.ua, по традиции, подводит итоги уходящего года.

Итак, предлагаем посмотреть, кто из знаменитостей этого тяжелого года стали родителями. У кого-то из звезд появился на свет первенец, как у Виктории Маремухи и Рианны, а кто-то стал многодетными родителями, как Евгений Хмара и Эшли Грэм.

Эшли Грэм

Американская plus-size модель в начале этого года стала многодетной мамой. Звезда родила сразу двойню. Мальчиков-близнецов Эшли назвала Малакаем и Романом. Модель решилась на домашние роды.

Эшли Грэм с детьми / Фото: Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм вместе со своим мужем, фотографом Джастином Эрвином, также воспитывает сына Айзека, который появился на свет в 2020 году.

Эшли Грэм с детьми / Фото: Instagram Эшли Грэм

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Фронтмен рок-группы "Машина времени" стал отцом в четвертый раз, а вот для журналистки родом из Киева – это первый ребенок. У пары появился на свет мальчик Эйнат. Рожала жена музыканта в одной из клиник Израиля, поэтому у сына супругов израильское гражданство.

Андрей Макаревич с женой и сыном / Фото: instagram.com/_einatklein_

Александр Скичко и Елизавета Юрушева

Украинский пародист и экс-глава Черкасской ОГА Александр Скичко в этом году стал отцом. Жена знаменитости – бизнесвумен Елизавета Юрушева – родила девочку. Пара не скрывает имя дочери, они назвали ее Анной. Девочка появилась на свет за границей.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Супруги теперь вместе воспитывают троих детей – дочерей Анну и Наталью и сына Даниэля.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева с детьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Рианна и A$AP Rocky

Барбадосская певица 13 мая родила своему избраннику, рэперу A$AP Rocky, сыну. Для обоих знаменитостей это первый ребенок. Лицо сына звезда скрывает, его имя пока тоже не называет.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Эд Ширан

В мае известный британский певец во второй раз стал отцом. Возлюбленная Ширана – Черри Сиборн – родила исполнителю дочь. Супруги дали девочке имя Джупитер.

Эд Ширан / Фото: Associated Press

Отметим, пара также воспитывает дочь Лайру. Возлюбленная родила певцу первенца в августе 2020 года.

Святослав Вакарчук

Певец тщательно скрывает свою личную жизнь. Только в прошлом году Святослав стал впервые отцом, а уже через год возлюбленная музыканта — Евгения Яцута — родила ему дочь. Девочка появилась на свет 21 июня. Родители назвали ее Соломией.

Пара также воспитывает сына Ивана, который появился на свет летом прошлого года.

Святослав Вакарчук с сыном / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Таня Пренткович

Украинская блогерша в начале июля во второй раз стала мамой. Таня родила своему возлюбленному Андрею Гонковскому сына. Имя для мальчика блогерша выбрала только через три недели после его рождения. Таня назвала малыша Энеем.

Фото: tanyaprentkovych/Instagram

Для Андрея – это первый ребенок, а вот блогерша уже воспитывает сына Ивана, которого она родила в браке с бывшим мужем.

Таня Пренткович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Евгений Хмара

Известный пианист стал многодетным отцом. Возлюбленная музыканта — Дарья Ковтун – родила сына. Малыш появился на свет в июле в одной из больниц Киева. Лицо сына супруги пока скрывают, также парочка не рассекречивает и имени малыша.

Евгений Хмара с женой и сыном / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Отметим, Евгений и Дарья также воспитывают сына Николая, который появился на свет в 2017 году, и дочь Веру, 2019 года рождения.

Евгений Облако с детьми / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Вера Кекелия и Роман Дуда

Звездные супруги Вера Кекелия и Роман Дуда в начале августа во второй раз стали родителями. Ведущая в Грузии родила второго сынишку. Мальчика супруги назвали Матвеем.

Вера Кекелия с сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Кстати, в Грузии знаменитость столкнулась с определенными проблемами, из-за которых Вера не могла быстро вернуться в Украину. Кекелия, чтобы пересечь границу, должна была сделать документы на малыша, а это длительный процесс, который занимает полгода. Итак, чтобы не ждать паспорта сына, Вера использовала другой вариант – внесла данные Матвея в свой.

Беременная Вера Кекелия с мужем и сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Виктория Маремуха

Блогерша и модель в сентябре родила своему мужу-французу первенца. У пары появился на свет мальчик, которому они дали французское имя – Люк Беле. Кстати, рожать знаменитость захотела в Украине, хотя могла во Франции.

Виктория Маремуха с мужем и сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

Николас Кейдж

Известный американский актер и кинорежиссер у 58 лет третий раз стал отцом. Возлюбленная знаменитости Рико Шибату, младше его на 30 лет, 7 сентября в одной из больниц Лос-Анджелеса родила Николасу девочку. Пара дала дочери имя Августа Франческа Коппола.

Николас Кейдж и Рико Шибату / Фото: Associated Press

Для Рико это первенец. А вот у Николаса от предыдущих отношений уже двое взрослых сыновей — Кал-Эла и Уэстон.

Николас Кейдж с сыном Вестоном / Фото: Getty Images

Маша Гойя

Певица в этом году родила первенца. Сын артистки, которого она назвала Феликсом, появились на свет в одном из роддомов Киева.

Маша Гойя / Фото: instagram.com/mashagoya

Отцом мальчика стал возлюбленный Маши, мужчина, по имени Артем. В прошлом году избранник звезды сделал предложение ей прямо во время съемок "Вечернего квартала". Исполнительница ответила – "да".

Алек Болдуин

Голливудский актер в этом году стал восьмой раз отцом. Т22 сентября жена знаменитости Хилария родила дочь. Родители назвали девочку Иларией.

В общем, Хилария родила от актера семерых детей: Кармен, Рафаэля, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсию. Правда, дочь Люсия появилась на свет благодаря суррогатной матери. Также у Алека есть дочь-модель Айрленд от актрисы Ким Бесингер.

Алек Болдуин с семьей / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Хилария надеется, что больше они с мужем не будут планировать рожать ребенка. Впрочем, актриса в этом не уверена, ведь Болдуин не делал вазэктомию.

Алек Болдуин с женой и детьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Виктор Стороженко

Украинский актер, который служит на фронте, осенью во второй раз стал отцом. Возлюбленная Анастасия родила знаменитости дочь.

Виктор Стороженко с супругой / Фото: instagram.com/martinfildman

О беременности супруги Виктор узнал еще до начала полномасштабной войны. Когда Россия начала обстреливать украинские города и поселки, Стороженко вывез любимую и сына Мартина в Польшу. Там-то и появилась девочка на свет.

Виктор Стороженко с женой и сыном / Фото: instagram.com/martinfildman

Сам Виктор пошел защищать страну от российских оккупантов. На фронте актер получил серьезное ранение и был госпитализирован.

Андрей Бедняков

Ведущий и шоумен 20 октября во второй раз стал отцом. Жена – актриса Настя Короткая – родила Андрею сына. К сожалению, из-за российского вторжения мальчик появился на свет не в Украине.

Дочь и сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сына супруги назвали украинским именем – Остап. Также пара воспитывает дочь Ксению, которая родилась в сентябре 2015 года.

Ребел Уилсон

Знаменитость этого года ошеломила поклонников откровенными признаниями. Звезда совершила каминг-аут и представила публике свою партнершу Рамону Агруму. В начале ноября Ребел поделилась, что впервые стала мамой. Суррогатная мать родила актрисе дочь. Уилсон дала девочке имя Ройс Лилиан.

Дочь Ребел Уилсон / Фото: instagram.com/rebelwilson

Олег Сенцов

В этом году в личной жизни режиссера-защитника кардинальные перемены. Знаменитость женился. Его избранницей стала Вероника Вельча. Впоследствии пара рассказала, что ждет рождения ребенка. Уже в декабре Сенцов стал в четвертый раз отцом. Вероника родила режиссеру мальчика, которого они назвали Демьяном.

Жена и сын Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Отметим, у Олега Сенцова от предыдущих отношений есть трое детей. Первая жена режиссера родила дочь Алину и сына Владислава. Также у Сенцова от экс-возлюбленной Юлии Бабич есть дочь. Впрочем, как рассказывала женщина в интервью ТСН, у нее непростые отношения с экс-возлюбленным, и с дочерью режиссер не общается.

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