Звездный беби-бум 2023: Макацария впервые стал отцом, а Тарабарова родила в третий раз

Предлагаем посмотреть, у кого из звезд в семье случилось пополнение.

В конце 2023 года редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги.

В этот раз предлагаем посмотреть, кому из знаменитостей в этом году повезло стать родителями. У кого-то из звезд родился первенец, кто-то приветствовал в семье второго ребенка, а некоторые стали многодетными родителями.

Евгения Эмеральд

Экс-военная в одном из роддомов Киева 15 апреля родила вторую дочь. Знаменитость назвала девочку Афиной. Также Евгения воспитывает старшую дочь – 11-летнюю Жасмин, которая появилась на свет 31 мая 2012 года.

Евгения Эмеральд с дочками / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Светлана Тарабарова

Украинская певица 19 апреля родила третьего ребенка. У Тарабаровой и ее мужа появилась на свет дочь. Супруги назвали ее Полиной. Теперь артистка и ее возлюбленный – многодетные родители. Влюбленные воспитывают 5-летнего Ивана и 3-летнюю Марию.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Дэниел Рэдклифф

Звезда "Гарри Поттера" впервые стал отцом в апреле. Первенца Рэдклиффу родила его избранница, американская актриса Эрин Дарк. У пары появился на свет сын. Правда, влюбленные не спешат признаваться, как назвали малыша.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк / Фото: Associated Press

Иракли Макацария

Экс-герой проекта "Холостяк" и грузинский бизнесмен Иракли Макацария в первый раз стал отцом 2 июня. 21-летняя жена знаменитости Лиза в одном из роддомов Грузии родила ему сына. Супруги назвали мальчика Георгием. Кстати, со дня рождения малыша уже прошло больше полугода, но влюбленные до сих пор не показали его лицо.

Иракли Макацария с женой и сыном / Фото: instagram.com/maqatsa

Макс Чмерковский

Танцор во второй раз стал отцом 18 июня. Жена Макса – танцовщица Пета Маргатройд – в одной из больниц Лос-Анджелеса родила сына. Супруги дали малышу двойное имя Рио Джон. Также влюбленные воспитывают сына Шая, который родился 4 января 2018 года.

Макс Чмерковский с сыном / Фото: instagram.com/maksimc

ONUKA и Евгений Филатов

Украинская певица Ната Жижченко и ее муж, музыкант Евгений Филатов, во второй раз стали родителями 1 июля 2023 года. У супругов родилась дочь, которую они назвали Линой. Также пара воспитывает сына Александра. Мальчик появился на свет 14 мая 2020 года.

Ната Жижченко с дочерью и сыном / Фото: instagram.com/onukaofficial

Рианна и A$AP Rocky

Барбадосская певица Рианна и американский рэпер A$AP Rocky во второй раз стали родителями в начале августа. Исполнительница родила сына, которого вместе со своим бойфрендом назвала Риот. Также пара воспитывает годовалого Ноа, которого артистка родила весной 2022 года.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Наталья Островская

Ведущая ТСН впервые стала мамой 17 ноября. В одном из роддомов Киева знаменитость родила дочь. Наталья Островская вместе с мужем дала девочке имя Агата.

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Саша Бо

Блогерша в третий раз стала мамой 21 ноября. Знаменитость родила своему мужу, стоматологу Платону Тарнавскому, дочь. Супруги назвали девочку Верой. От предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом Саша воспитывает двух сыновей – 7-летнего Даниила и 5-летнего Евгения.

Саша Бо с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/sashaabo

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон 24 ноября объявила, что во второй раз стала мамой. У знаменитости родилась дочь Лондон. Правда, девочка появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Пэрис со своим мужем, бизнесменом Картером Реумом, уже воспитывают 11-месячного сына. Феникс тоже появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Пэрис Хилтон / Фото: instagram.com/parishilton

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