Звездный беби-бум 2024: Ребрик стала многодетной мамой, а у Козловского родился первенец

В этом году у многих звездных семей произошло пополнение.

Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги уходящего года.

Ранее мы уже написали о знаменитостях, которые в этом году заключили брак. Сейчас же предлагаем узнать, в семье каких звезд произошло пополнение. В 2024 году состоялся настоящий звездный бэби-бум. У кого-то из знаменитостей появился на свет первенец, как у певца Виталия Козловского, а кто-то стал многодетными родителями, среди них ведущая Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий.

Виталий Козловский

В этом году кардинальные изменения в личной жизни произошли у певца Виталия Козловского. В частности, исполнитель впервые стал отцом. У артиста 25 февраля родился сын, которого он назвал Оскаром. Мамой мальчика стала пиарщица Юлия Бакуменко, на которой Козловский женился незадолго до появления на свет малыша.

Виталий Козловский с семьей / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Ведущая Лилия Ребрик и танцор Андрей Дикий стали еще одной многодетной семьей. У супругов родилась третья дочь, которой они дали имя Аделина. Также влюбленные воспитывают Диану и Полину.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Иванна Онуфрийчук

Ведущая Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой 26 апреля. Знаменитость родила сына, которого она назвала Адамом. Отцом ребенка стал муж Иванны – казахский бизнесмен Алмаз. Кстати, первенца ведущая родила в Швейцарии, однако у мальчика украинское гражданство.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Мария Яремчук

Случайно стало известно, что певица Мария Яремчук 8 мая в первый раз стала мамой. Артистка не планировала об этом рассказывать, однако СМИ удалось узнать о рождении малыша. Исполнительница стала мамой мальчика, которого она назвала Яном. Кто стал отцом ребенка – неизвестно. Также артистка тщательно скрывает первенца.

Мария Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Джамала

Певица Джамала 24 мая стала многодетной мамочкой. У исполнительницы и ее мужа родился третий сын, которого они назвали Алимом. Также супруги воспитывают Эмира и Селима.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

У супругов Евгения Кота и Наталии Татаринцевой родился долгожданный первенец 10 июля. В одном из роддомов Киева появилась на свет дочь влюбленных. Новоиспеченные родители дали девочке необычное имя - Леля.

Евгений Кот с женой и дочерью / Фото: instagram.com/kot_jenya

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд

12 июля хореограф Макс Чмерковский стал многодетным отцом. Американская танцовщица Пета Маргатройд родила ему сына. Супруги назвали мальчика Миланом. Также влюбленные воспитывают 7-летнего Шая и годовалого Рио.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/maksimc

Джастин и Хейли Биберы

В конце августа канадский певец Джастин Бибер объявил, что впервые стал отцом. Жена исполнителя – американская модель Хейли – родила ему сына. Супруги назвали первенца Джеком.

Джастин и Хейли Биберы с сыном / Фото: instagram.com/justinbieber

Юлия Верба

В этом году впервые стала мамой также блогерша Юлия Верба. У знаменитости и ее мужа Константина 18 сентября на свет появилась дочь. Супруги назвали девочку Розой. Кстати, Юлия официально не замужем. Более того, она не планирует заключать брак с отцом ребенка.

Юлия Верба с возлюбленным и дочерью / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Лиза Глинская

В этом году также случилось пополнение в семье кулинарного блогера Лизы Глинской. 4 ноября знаменитость родила двойню. У блогерши и ее мужа появились на свет две дочери, которых они назвали Полиной и Соломией.

Лиза Глинская с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Анна Сагайдачна

Актриса Анна Сагайдачная 9 декабря в одном из роддомов Киева во второй раз стала мамой. Артистка родила дочь, имя которой скрывает. Также знаменитость не спешит рассекречивать мужчину, который стал отцом ребенка. От первого брака Сагайдачная воспитывает сына Тимура.

Анна Сагайдачная с сыном и дочерью / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

10 декабря ведущий Владимир Остапчук стал многодетным отцом. Блогерша Екатерина Полтавская родила ему сына, которого они назвали Тимофеем. Для жены шоумена это первенец. Тем временем Остапчук от первого брака воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана.

Владимир Остапчук с женой и их новорожденным сыном / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

MONATIK

Певец Дмитрий Монатик и его жена Ирина стали родителями в третий раз. У пары родился сынишка, имя которого они тщательно скрывают. Также точно неизвестно, когда именно малыш появился на свет. О рождении сына супруги объявили 24 декабря. Дмитрий и Ирина Монатики уже воспитывают Платона и Даниила.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Отметим, редакция сайта ТСН.ua традиционно подводит итоги года. Раньше мы писали не такую радостную новость, а именно кто из звезд развелся в 2024 году.

Также мы напоминали о звездных потерях. В частности, мы писали, кто из мировых и украинских звезд умер в этом году.

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