Звездный бэби-бум 2025: Леся Никитюк родила первенца, а Сергей Притула стал отцом в четвертый раз
В этом году немало звездных семей стали многодетными.
Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги уходящего года.
Ранее мы писали, кто из звезд в 2025 году отгулял свадьбу. А сейчас же предлагаем вспомнить не менее радостные новости - у кого из знаменитостей случилось пополнение в семье. Например, ведущая Леся Никитюк в этом году стала мамой впервые, а у ее бывшего коллеги Сергея Притулы родился четвертый ребенок. В общем, в 2025 году немало семей стали многодетными.
Василий Вирастюк
Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк 6 января снова стал отцом. У знаменитости появился уже пятый сын, которого назвали Ярославом. Кстати, двух детей Вирастюку родила нынешняя избранница Ирина. В отношениях пары на свет появились сыновья Владимир и Ярослав. От первого брака нардеп воспитывает Адама, а от второго - Олега и Александра.
Анна Кошмал
Актриса Анна Кошмал в этом году во второй раз стала мамой. Знаменитость 11 марта в одном из роддомов Киева родила дочь. Артистка вместе с мужем назвала ее Софией. Анна Кошмал также воспитывает сына, который появился на свет 26 июня 2018 года.
SLAVIA
Певица SLAVIA 8 июня впервые стала мамой. В одном из роддомов Житомира на свет появился сын артистки Лев. Что интересно, исполнительница официально заключила брак с отцом своего ребенка, бизнесменом Андреем Павлюком, за день до родов.
Ирина Геращенко и Сергей Спильняк
В этом году случилось пополнение в семье легкоатлетки Ирины Геращенко и ее мужа Сергея Спильняка. 11 июня у супругов родилась дочь, которую они назвали Дианой. Для Ирины Геращенко этот ребенок является первым.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
Очень сильно удивила переменами в личной жизни ведущая Леся Никитюк. 16 июня знаменитость рассекретила беременность. Однако, как оказалось, сделала она это после родов. Леся Никитюк 15 июня родила первенца от жениха, военного Дмитрия Бабчука. Влюбленные назвали сына Оскаром.
Андрей Джеджула
Шоумен Андрей Джеджула 22 июня стал многодетным отцом. У ведущего родилась дочь Эмилия. Маму девочки Джеджула пока что скрывает, однако известно, что пара состоит в браке. Для ведущего этот ребенок стал третьим. От отношений с артисткой Сантой Димопулос он воспитывает сына Даниэля, от блогерши Юлии Леус - дочь Аделину.
Сергей Притула и Екатерина Сопельник
Сейчас волонтер, а в прошлом ведущий Сергей Притула 1 августа стал отцом в четвертый раз. Знаменитость тщательно скрывал новость о пополнении в семье. Только после родов жены Екатерины Сопельник волонтер рассекретил радостную весть. На свет появился сын Притулы, которого назвали Марком. Также волонтер с женой воспитывает дочерей Соломию и Сефанию. От первого брака у Сергея Притулы есть сын Дмитрий.
СолоХа
20 августа украинская певица СолоХа родила третьего ребенка. На свет появился сын артистки, которого она назвала Акимом. Также исполнительница воспитывает дочь Евлалию. Девочка родилась в нынешнем браке артистки. От бывшего мужа СолоХа воспитывает дочь Ариану.
Юлия Думанская и Григорий Козловский
Супруги стали многодетными родителями. 25 августа певица Юлия Думанская родила третьего ребенка. На свет появился мальчик, которого родители назвали Тадеем. Также супруги воспитывают 7-летнюю Диану и 5-летнего Ярему.
Рианна и A$AP Rocky
Барбадосская певица Рианна тоже в этом году стала многодетной мамочкой. У артистки 13 сентября родилась долгожданная дочь, которую она назвала Роки. Также исполнительница воспитывает двух сыновей - 3-летнего Ризза и 2-летнего Райота. Отец детей Рианны - американский рэпер A$AP Rocky.
Инна Шевченко и Лоран Жави
Ведущая долгое время не могла забеременеть. 2025 года это наконец-то произошло. Инна Шевченко в возрасте 47 лет родила сына от мужа-француза Лорана Жави. Роды ведущей прошли во Франции, ей делали кесарево сечение. Наконец, мальчик появился на свет 3 октября. Его назвали Матисом.
Виктория Билан и Владимир Ращук
В семье украинских актеров Виктории Билан и Владимира Ращук тоже в этом году пополнение. 5 октября на свет появился сын супругов, которого назвали Яремой. Виктория Билан рожала в возрасте 47 лет. Для артистки этот ребенок стал вторым, ведь она воспитывает уже взрослую дочь Екатерину.
ROXOLANA
В этом году случилось пополнение в семье 28-летней певицы ROXOLANA. 5 ноября исполнительница сообщила, что родила первенца. Артистка стала мамой девочки Софии.
Евгений Синельников
Режиссер Евгений Синельников 24 ноября сообщил, что стал отцом во второй раз. На свет появилась дочь знаменитости, которую он с женой назвал Марией. От первого брака у Евгения Синельникова есть сын Алексей.
К сожалению, 2025 год не прошел без потерь. Ранее мы писали, кто из украинских и мировых знаменитостей умер в этом году.