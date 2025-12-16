Звездный бэби-бум 2025: Леся Никитюк родила первенца, а Сергей Притула стал отцом в четвертый раз

Звезды, у которых в 2025 году родились дети / © tsn.ua

Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги уходящего года.

Ранее мы писали, кто из звезд в 2025 году отгулял свадьбу. А сейчас же предлагаем вспомнить не менее радостные новости - у кого из знаменитостей случилось пополнение в семье. Например, ведущая Леся Никитюк в этом году стала мамой впервые, а у ее бывшего коллеги Сергея Притулы родился четвертый ребенок. В общем, в 2025 году немало семей стали многодетными.

Василий Вирастюк

Стронгмен и нардеп Василий Вирастюк 6 января снова стал отцом. У знаменитости появился уже пятый сын, которого назвали Ярославом. Кстати, двух детей Вирастюку родила нынешняя избранница Ирина. В отношениях пары на свет появились сыновья Владимир и Ярослав. От первого брака нардеп воспитывает Адама, а от второго - Олега и Александра.

У Василия Вирастюка родился пятый сын / © instagram.com/vasylvirastyuk

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал в этом году во второй раз стала мамой. Знаменитость 11 марта в одном из роддомов Киева родила дочь. Артистка вместе с мужем назвала ее Софией. Анна Кошмал также воспитывает сына, который появился на свет 26 июня 2018 года.

Анна Кошмал с дочерью / © instagram.com/smorkovkina

SLAVIA

Певица SLAVIA 8 июня впервые стала мамой. В одном из роддомов Житомира на свет появился сын артистки Лев. Что интересно, исполнительница официально заключила брак с отцом своего ребенка, бизнесменом Андреем Павлюком, за день до родов.

SLAVIA с мужем и сыном / © kp.ua

Ирина Геращенко и Сергей Спильняк

В этом году случилось пополнение в семье легкоатлетки Ирины Геращенко и ее мужа Сергея Спильняка. 11 июня у супругов родилась дочь, которую они назвали Дианой. Для Ирины Геращенко этот ребенок является первым.

Ирина Геращенко с мужем и дочерью / © instagram.com/gerashchenkoi

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

Очень сильно удивила переменами в личной жизни ведущая Леся Никитюк. 16 июня знаменитость рассекретила беременность. Однако, как оказалось, сделала она это после родов. Леся Никитюк 15 июня родила первенца от жениха, военного Дмитрия Бабчука. Влюбленные назвали сына Оскаром.

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Андрей Джеджула

Шоумен Андрей Джеджула 22 июня стал многодетным отцом. У ведущего родилась дочь Эмилия. Маму девочки Джеджула пока что скрывает, однако известно, что пара состоит в браке. Для ведущего этот ребенок стал третьим. От отношений с артисткой Сантой Димопулос он воспитывает сына Даниэля, от блогерши Юлии Леус - дочь Аделину.

Андрей Джеджула с дочерью Эмилией / © instagram.com/djedjula

Сергей Притула и Екатерина Сопельник

Сейчас волонтер, а в прошлом ведущий Сергей Притула 1 августа стал отцом в четвертый раз. Знаменитость тщательно скрывал новость о пополнении в семье. Только после родов жены Екатерины Сопельник волонтер рассекретил радостную весть. На свет появился сын Притулы, которого назвали Марком. Также волонтер с женой воспитывает дочерей Соломию и Сефанию. От первого брака у Сергея Притулы есть сын Дмитрий.

Сергей Притула с новорожденным сыном / © instagram.com/siriy_ua

СолоХа

20 августа украинская певица СолоХа родила третьего ребенка. На свет появился сын артистки, которого она назвала Акимом. Также исполнительница воспитывает дочь Евлалию. Девочка родилась в нынешнем браке артистки. От бывшего мужа СолоХа воспитывает дочь Ариану.

СолоХа с новорожденным сыном / © instagram.com/soloha_official

Юлия Думанская и Григорий Козловский

Супруги стали многодетными родителями. 25 августа певица Юлия Думанская родила третьего ребенка. На свет появился мальчик, которого родители назвали Тадеем. Также супруги воспитывают 7-летнюю Диану и 5-летнего Ярему.

Муж Юлии Думанской с их новорожденным сыном / © instagram.com/julia_dumanska

Рианна и A$AP Rocky

Барбадосская певица Рианна тоже в этом году стала многодетной мамочкой. У артистки 13 сентября родилась долгожданная дочь, которую она назвала Роки. Также исполнительница воспитывает двух сыновей - 3-летнего Ризза и 2-летнего Райота. Отец детей Рианны - американский рэпер A$AP Rocky.

Рианна с дочерью / © instagram.com/badgalriri

Инна Шевченко и Лоран Жави

Ведущая долгое время не могла забеременеть. 2025 года это наконец-то произошло. Инна Шевченко в возрасте 47 лет родила сына от мужа-француза Лорана Жави. Роды ведущей прошли во Франции, ей делали кесарево сечение. Наконец, мальчик появился на свет 3 октября. Его назвали Матисом.

Инна Шевченко с мужем и сыном

Виктория Билан и Владимир Ращук

В семье украинских актеров Виктории Билан и Владимира Ращук тоже в этом году пополнение. 5 октября на свет появился сын супругов, которого назвали Яремой. Виктория Билан рожала в возрасте 47 лет. Для артистки этот ребенок стал вторым, ведь она воспитывает уже взрослую дочь Екатерину.

Виктория Билан и Владимир Ращук с новорожденным сыном / © instagram.com/vikki.bilan

ROXOLANA

В этом году случилось пополнение в семье 28-летней певицы ROXOLANA. 5 ноября исполнительница сообщила, что родила первенца. Артистка стала мамой девочки Софии.

ROXOLANA с дочкой / © instagram.com/roxolanas

Евгений Синельников

Режиссер Евгений Синельников 24 ноября сообщил, что стал отцом во второй раз. На свет появилась дочь знаменитости, которую он с женой назвал Марией. От первого брака у Евгения Синельникова есть сын Алексей.

Евгений Синельников с новорожденной дочерью / © instagram.com/synelnykov_yevgen

К сожалению, 2025 год не прошел без потерь. Ранее мы писали, кто из украинских и мировых знаменитостей умер в этом году.