Звездный отец Ровинской высказался о разрыве ее 13-летнего брака и приедет ли она в Украину

Семен Горов и Стася Ровинская

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Украинский режиссер Семен Горов прокомментировал изменения в личной жизни своей дочери, актрисы и ведущей Стаси Ровинской, которая после 13 лет брака объявила о разводе с режиссером Ярославом Ровинским.

Отец знаменитости признался, что не хотел бы подробно обсуждать разрыв дочери, поскольку это их личное дело. В то же время, он не скрыл, что для семьи эта ситуация стала непростой.

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«Я бы не хотел комментировать, лучше вопрос задать им. Но такое бывает, к сожалению. Конечно, никто не рад этому», — сказал Семен Горов в комментарии к проекту «Утро в большом городе».

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Стася Ровинская / © instagram.com/sia_rovinska

Кроме того, режиссер рассказал об общении с дочерью и внуками, которые после начала полномасштабного вторжения уехали в США. По словам Горова, они не виделись вживую еще с начала 2022 года, однако поддерживают связь по телефону и планируют встречу на Родине.

«Я по ним скучаю, они по Украине. Мы вживую не виделись еще с начала 2022 года. Но стараемся общаться, звонить по телефону друг другу. Есть планы приехать в Украину, а там уже будут видны. Пока у нее карьера в Америке», — рассказал режиссер.

Развод Стаси Ровинской — что известно

Весной этого года 34-летняя Стаcя Ровинская сообщила, что разводится с Ярославом Ровинским. Супруги прожили вместе 13 лет и воспитывают троих детей.

Причину разрыва актриса публично не называла. В то же время, после развода, она говорила о начале нового этапа жизни, в котором ей пришлось заново выстраивать быт, карьеру и финансовую самостоятельность.

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Ровинская признавалась, что после завершения длительных отношений ей непросто, однако она почувствовала свою внутреннюю силу и уверенность в себе. В настоящее время артистка продолжает профессиональную деятельность в США.

Напомним, недавно бывшая супруга юмориста Виктора Розового после развода с ним из-за измен отреагировала на его новую помолвку.

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