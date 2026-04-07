Звездный парикмахер честно высказался о работе с Кароль и Никитюк и кто из них более требователен

Звездный парикмахер Михаил Прус откровенно поделился, как работает с одними из самых известных клиенток украинского шоу-бизнеса — Тиной Кароль и Лесей Никитюк.

По словам мастера, сотрудничество с обеими длится уже много лет, однако формат общения остается сугубо профессиональным, хотя и довольно тесным. В частности, с Никитюк они вместе работают почти десятилетие, и за это время ведущая не только наблюдала за его профессиональным ростом, но и давала советы, которые повлияли на его развитие. Парикмахер даже признался, что был осведомлен о ее беременности еще до публичного объявления и успел увидеть ее сына.

«Не скажу, что мы каждый день общаемся. И делаем это только в рабочих рамках. Но это очень тесный контакт. Мы почти восемь-девять лет мы работаем с Лесей. Она видела все мои этапы роста. И она мне подсказывала, как делать или нет. Я ей благодарен за тот опыт. Знал (о беременности — прим. ред.), но на очень финальных этапах. Сына видел, хорошенький такой», — поделился парикмахер в интервью Славе Демину.

В то же время работа с Кароль, говорит Прус, — это совсем другой уровень ответственности. Именно он помогал артистке в поисках ее фирменного стиля, и каждый образ требует максимальной точности. По его словам, певица довольно требовательна, и это хоть и создает определенную напряженную атмосферу, но, по словам Михаила, мотивирует развиваться и работать на пределе возможностей.

«Я был тем человеком, к кому Тина пришла в поисках своей прически. Это повышенная степень ответственности. Иногда это бывает очень сложно, потому что ты не можешь допустить ошибку, потому что репутационно ты исчезнешь. Возможно, это и минус максимального напряжения, но для меня плюс, что ты делаешь прическу такой звезде. Для меня сложность в большой требовательности», — пояснил Прус.

Подытоживая, стилист отметил, что с Никитюк в работе больше легкости и юмора, тогда как Кароль — перфекционистка и «достигаторка», которая ставит высокую планку как для себя, так и для команды.

«С Лесей больше юмора и легкого вайба. Тина достигаторка, как и я. За два года от нее также взял много советов. Но это разные люди», — отметил Михаил Прус.

