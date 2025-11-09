Звездный переезд: 20 лет назад Сергей Притула попрощался по радио в Тернополе и начал покорять столицу

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Реклама

Украинский волонтер, телеведущий и шоумен Сергей Притула тронул поклонников искренним постом о своем карьерном пути.

Ведущий вспомнил, как в августе 2005-го выиграл конкурс радиоведущих и получил приглашение на работу в Киеве. Однако в день перед переездом его постигла трагедия - умер отец. Однако, по словам Притулы, он столкнулся с хорошим отношением и будущие коллеги помогли ему, отметив, что рабочее место будет закреплено за Сергеем, пока он не придет в себя и не решится на переезд.

По словам шоумена, этот случай навсегда изменил его мировоззрение: «Подобные вещи очень сильно влияют на твое восприятие мира. Я поверил в то, что этот мир добр. Потому что есть хорошие люди».

Реклама

7 ноября 2005 года он провел свой прощальный эфир на тернопольском радио и поехал покорять столицу.

Притула признался, что именно Киев стал местом, где он смог реализовать себя как ведущий, актер и продюсер, хотя это никогда не было чем-то легким. Звезда напомнил, что во времена, когда большинство коллег были русскоязычными, он сознательно говорил на украинском, а также был основателем первого украиноязычного юмор-шоу.

Сергей Притула

Волонтер также вспомнил первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году. Именно после этого его деятельность изменилась — телеведущий стал одним из самых мощных волонтеров страны, собрав через свой фонд почти 10 миллиардов гривен помощи ВСУ.

«Это были десятки тысяч раций, тепловизоров, дронов, машин и аптечек. Бронетехника, Байрактары и спутник. Во спасение жизни наших и уничтожение существования их. Ради этого следовало жить. Следовало работать. Следовало переехать», — написал в сообщении ведущий.

Реклама

В финале своего сообщения Сергей намекнул, что вскоре объявит о новом проекте: «Через несколько дней я предложу вам что-то очень важное и, на первый взгляд, невозможное. Но я слишком часто слышал фразу "это невозможно", чтобы обращать на нее внимание. Поэтому готовьтесь!»

К слову, Сергей Притула уже не работает ни на радио, ни на телевидении. С начала полномасштабной войны он полностью погрузился в волонтерство.

Напомним, недавно Сергей Притула на фоне приезда Анджелины Джоли остроумно отреагировал на эту новость. Более того, знаменитость вспомнил известный фильм с участием звезды и пошутил о том, что «вся надежда на миссис Смит».