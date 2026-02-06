Звездный стилист Иван Морозов впервые рассказал о 24-летнем сыне и его службе в ВСУ

Иван Морозов

Один из самых известных украинских стилистов Иван Морозов, который работает с известными украинскими звездами и раскрывает секреты их причесок, впервые заговорил о личном — и сделал это неожиданно откровенно.

Артист, который всегда избегал разговоров о семье, признался, что имеет взрослого сына, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Об этом Морозов рассказал в собственном шоу "ПВМ". Как оказалось, стилист уже 24 года является отцом, однако ранее никогда публично не говорил ни о ребенке, ни об отношениях. Поэтому на этот раз он сделал исключение. Более того, в армию также присоединился и родной брат Ивана. Впрочем, подробности службы близких людей он оставил вне камеры.

Во время разговора с гостьей выпуска Анастасией Половинкиной Морозов также откровенно рассказал, как война и постоянный стресс из-за службы родных сказались на его здоровье. По словам стилиста, именно эмоциональное напряжение стало причиной резкого набора веса — за короткое время он поправился на 33 килограмма. Медицинские обследования выявили у него преддиабетическое состояние. После этого по рекомендации врачей стилист начал терапию специальным препаратом.

«Я никогда не знал, что такое набор веса — всегда имел постоянный вес. Относился к себе нормально. У меня начал набираться вес от стресса, когда началась война. Я с 73 кг стал 106. Начал искать причину. У меня преддиабетное состояние. У меня сыну 24 год, и он военный. И это все затянулось. Потом у меня проблемы с братом — он был призван тоже в ВСУ. На этом фоне начали прыгать показатели. Я начал бороться с этим. До сих пор нахожусь на терапии», — признался Иван.

Также интересно, что уже давно Иван носит золотое кольцо на безымянном пальце правой руки, что очень похоже на обручальное кольцо. Поэтому можно предположить, что стилист состоит в браке. Однако никаких фото второй половинки и детей бизнесмен в Сети не публикует.

