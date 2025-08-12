Звездный стилист раскрыл секреты причесок Кароль и Могилевской

Наталья Могилевская, Иван Морозов, Тина Кароль

Звездный стилист Иван Морозов, известный своим сотрудничеством со многими украинскими звездами, прокомментировал их образы на сцене и в жизни, а также раскрыл настоящее состояние волос.

По мнению мастера, стиль причесок и образы многих топовых звезд кажутся ему достаточно удачными, хотя он и не понимает, почему некоторые из них все же боятся экспериментов над собой. Так, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua Морозов оценил прически Ирины Билык, Тины Кароль, Маши Ефросининой, Джамалы и Натальи Могилевской.

Ирина Билык

"Она уже как Мадонна, или как Шер. При ней есть все. У нее создан свой визуальный образ, от которого она может отходить хоть каждый день. Это человек-история, поэтому она имеет право выглядеть так, как она захочет. Может, и не все ее превращения удачны, но она выглядит так, как чувствует сама".



Тина Король

"Раньше она была мне более интересна, потому что очень часто мы могли замечать смену образа. Она была веселой и игривой, а сейчас – сдержанная и классическая, и придерживается интеллигентного образа. В начале карьеры Тина была совсем иной. Если бы я был психологом, я бы сказал, что за этим образом скрывается человек, который боится показать себя на самом деле".

Маша Ефросинина

"Маша достаточно сдержанная личность. Она почти не изменяет своему цвету и длине, играет лишь немного, делая выше или ниже каре. У Маши достаточно густые волосы. Ей нельзя добавлять светлые пряди, потому что она сразу потеряется. Это очень удачный образ, в котором ничего не нужно менять"

Джамала

"Джамала — человек, который не боится перевоплощаться. Одна из немногих артисток, которая удачно сочетает стиль и ощущение вкуса. Идет в ногу с тенденциями. Единственное, что я бы, наверное, советовал по волосам – не возвращаться к коротким стрижкам. Эти легкие структурные волны именно для нее. Короткая длина не будет для нее не актуальна. Важно учитывать параметры фигуры, когда мы говорим о длине, густоте волос".

Наталья Могилевская

"Могилевская в свое время ходила с каре и это были парики, я уверен. Думаю, что у нее есть отработанное видение самой себя. Знаю, что она никогда не меняет своих парикмахеров на протяжении многих лет. С одной стороны стабильность это очень хорошо, а с другой — человек очень консервативный. Как и многие другие артистки, он тоже пользуется накладками на волосы"

