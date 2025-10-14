Звездный стилист рассекретил мужа Смеюхи из "НЕАНГЕЛОВ": "Вика строит семью"

Виктория Смеюха и Иван Морозов

Реклама

Звездный стилист Иван Морозов рассекретил мужа бывшей участницы группы "НЕАНГЕЛЫ", певицы Виктории Смеюхи.

Исполнительница с началом полномасштабной войны избегает публичности и практически не выходит на связь. Еще более года назад выяснилось, что артистка родила первенца. А это же стилист Иван Морозов на проекте "ЖВЛ представляет" раскрыл больше подробностей из личной жизни Смеюхи. Исполнительница сейчас находится в Италии. Там она не одна, а с семьей. В частности, у артистки есть муж. Правда, с кем именно Виктория в отношениях - остается неизвестно. Иван Морозов говорит, что сейчас они не общаются, как делали это раньше.

"С Викой наше общение приостановлено. Мы не ссорились, не били горшки. Вика выстраивает свою линию жизни. Знаю, что у нее есть маленький ребенок, муж, она строит семью", - заверил Иван Морозов.

Реклама

Виктория Смеюха / © instagram.com/vikanablack

Отметим, Виктория Смеюха с началом полномасштабной войны стала избегать публичности, из-за чего вокруг нее появилось немало сплетен. Поговаривали, что она вообще выехала в Россию. Впоследствии сама исполнительница все это опровергла. Артистка находилась в Киеве, но потом все же выехала за границу, а именно в Италию. Там исполнительница родила первенца.

Напомним, недавно певица Алина Гросу засветилась с загадочным мужчиной. Более того, артистка еще и снялась с ним в страстном клипе.