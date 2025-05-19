Звездный стилист рассказал, чем его шокировала Оксана Марченко и как уговорил Елену Кравец изменить стиль

Елена Кравец, Иван Морозов, Оксана Марченко

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Известный мастер стиля среди звезд шоу-бизнеса открыл в Киеве салон и вспомнил о своем сотрудничество со знаменитостями.

Недавно в Киеве состоялось открытие бьюти-центра, одним из совладельцев которого является известный стилист Иван Морозов. На его счету сотрудничество со многими украинскими звездами, среди них Елена Кравец, Mamarika, Алена Омаргалиева, Ирина Сопонару и другие. Журналисты ТСН.ua расспросили Морозова о прихотях знаменитостей, и как он вообще попал в шоубизнес.

"Все началось с "Фабрики звезд", где я был главным стилистом проекта. Потом у меня был восьмилетний контракт с группой “НеАнгелы". Но старт моей карьеры начался именно с сотрудничества с Оксаной Марченко , когда я попал гримером на ее ток-шоу. Впоследствии я даже был из небольшого количества людей, которые могли приезжать к ней домой", – рассказывает звездный стилист.

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Оксана Марченко

К слову, Морозов также вспомнил, как его неприятно удивило поведение бывшей звезды ТВ Оксаны Марченко, которая, напомним, сейчас находится в розыске в Украине, а в России продолжает сниматься в шоу : "Она никогда не обращалась ко мне на имя, возможно, и не знала даже, как меня не зовут. Неприятных сцен у меня лично с ней не было. Но я был свидетелем, например, как она из гримерки грубо выгоняла стилистов, или в их головы летела обувь".

Сейчас Морозов строит карьеру в Украине и одной из его постоянных клиенток является известная артистка и телеведущая Елена Кравец: "Елена ко мне обратилась с единственной просьбой – чтобы люди увидели ее совсем другой. То есть чтобы действительно была разница между "до" и "после". Я очень боялся, что она не согласится на мои предложения. Но она вела себя как девчонка, которая поддерживает каждую авантюрную идею. Мы "поиграли" с длиной, а также с маскировкой точечной седины. Сейчас есть много секретов, как ее не красить, чтобы она не выглядела искусственно, но и сделать ее максимально незаметной.

Елена Кравец

К слову, до 2022 года стилист преимущественно проживал в Лос-Анджелесе, но с началом полномасштабной войны полностью переехал в Киев. "На самом деле я уже строил свою карьеру в Америке, у меня был контракт с огромной продакшн-компанией. Я попал в продюсерский центр Мики Рурка, работал гримером в его команде. И мне нужно было просто обновить визу, ради чего я и вернулся в Украину. Но тут началась война. Я понял, что это знак. Поэтому теперь свою жизнь связываю только с Украиной", – поделился с ТСН.ua Иван Морозов.

Напомним, недавно на кардинальное изменение образа также отважилась Мадонна.

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