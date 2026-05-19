Звездный стилист шокировал угрозами от известного украинского интервьюера: "Это грязно и неприятно"

Егор Андрюшин

Звездный стилист Егор Андрюшин шокировал угрозами от известного интервьюера.

На проекте «Наодинці з Гламуром» знаменитость рассказал, что согласился дать интервью. Сначала все было хорошо. Команда интервьюера прислала темы, которые планируется обсудить, Егора все устраивало. Поэтому, он согласился дать интервью. Сначала все было хорошо, но потом начались слишком личные вопросы, которые, по словам Андрюши, были на уровне сплетен и копания в грязном белье. Поэтому, он ушел с интервью, чем и поделился с подписчиками. Имени этого интервьюера Егор не называет.

«Я недавно ходил на интервью к очень популярному интервьюеру. Я пока не хочу говорить — кто это. Началось все с того, что мне заблаговременно прислали темы, я пришел, все было вроде бы хорошо, два вопроса были нормальные, а потом началось грязное нижнее белье: „С кем ты спишь, а ты гей, у тебя какой-то там депутат, который дает на все средства?“. Я сначала начал отвечать, а потом думаю — зачем. Я не хочу говорить о том, о чем мы не договаривались. Когда лезут в сплетни, грязь — это так некрасиво», — поделился стилист с Анной Севастьяновой.

Но когда Андюшин рассказал об этом неприятном инциденте аудитории, поскольку интервьюер собиралась таки выложить их разговор, правда, искаженную версию, то он начал получать угрозы. Егору прямо написали, если он озвучит имя, то ему закроют путь в шоу-бизнес и ни один юрист не поможет.

«Я выложил об этой ситуации, мне начали угрожать: если я скажу, кто это, то мне будет закрыт шоу-бизнес, ни один юрист не поможет, лучше молчи. Хотя она хотела опубликовать и смонировать это так, как она хотела. Когда увидела, что все начали меня защищать, начала выставлять это, что мне нельзя говорить, кто это был вообще. Это грязно и неприятно», — шокировал стилист.

Напомним, недавно интервью лидера группы «Антитела» Тараса Тополи обернулось скандалом. Одна интервьюерша заявила о давлении со стороны его команды. У певца уже прокомментировали обвинения.

