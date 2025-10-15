Звездный учитель Руслан Игоревич рассекретил свою девушку: как выглядит его возлюбленная

Учитель Руслан Игоревич

Звездный учитель физики и информатики Руслан Цыганков, он же Руслан Игоревич, рассекретил свою девушку.

Звезда Сети не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Но, оказывается, он не одинок. Цыганков находится в отношениях. Его избранницей стала Екатерина Галака. В соцсетях девушки указано, что она является рекламным агентом.

В своем Instagram Руслан Цыганков говорит, что ему очень сильно повезло с избранницей. Он благодарен возлюбленной за заботу и поддержку. Учитель отметил, что благодаря Екатерине знает, что такое настоящая любовь.

"Великим мужчина может стать только рядом с великой женщиной. И мне повезло. Рядом со мной именно тот человек. Я даже иногда не замечаю, как сильно ты обо мне заботишься и как поддерживаешь меня. Помогаешь во всем и вдохновляешь. Ты показала мне настоящую безусловную любовь. И я теперь знаю как это", - поделился звезда Сети.

Руслан Игоревич со своей девушкой

Отметим, Руслан Цыганков, более известный как Руслан Игоревич, является учителем с физики и информатики. Он прославился в Сети развлекательными и учебными роликами. Летом этого года учитель получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени.

