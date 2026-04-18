Звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом и восхитил фото новорожденного сына

Руслан Цыганков

Руслан Цыганков стал отцом, звездный учитель физики и информатики вместе с женой Екатериной встретил рождение первенца — сына Ореста.

Радостную новость педагог сообщил лично в соцсетях. Событие произошло 16 апреля 2026 года. Для пары это первый ребенок. Имя мальчика выбрали Орест. В Сети сообщение быстро начали распространять поклонники. Новость стала неожиданной для многих подписчиков. Руслан поделился также теплым семейным фото из роддома.

«16.04.2026 на свет появился еще один украинец, Орест Русланович. Спасибо тебе, любимая,» — написал Руслан Игоревич.

После рождения сына учитель не скрывал эмоций и поблагодарил жену за поддержку. В их истории это новый важный этап, который супруги встретили вместе. Ранее Руслан нечасто делился личной жизнью, однако последние месяцы стал более открытым в сети. Пара поженилась совсем недавно — в декабре.

Руслан Цыганков известен как преподаватель физики и информатики киевского лицея №176. Широкую известность он получил благодаря образовательным видео в TikTok и Instagram, где просто объясняет сложные темы. Кроме работы с учениками, педагог занимается волонтерством и поддерживает украинских военных.

