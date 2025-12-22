ТСН в социальных сетях

Звездный учитель Украины Руслан Цыганков тайно женился: что известно о его жене и свадьбе

Мужчина совершил первый публичный выход в новом семейном статусе.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Руслан Цыганков (Руслан Игоревич)

Руслан Цыганков (Руслан Игоревич)

Один из самых известных педагогов Украины и звезда TikTok Руслан Цыганков заявил, что с недавних пор он официально женат.

Об изменении семейного статуса стало известно во время премьеры мюзикла «Жив пес Сірко». В комментарии для проекта «Утро в большом городе» Руслан поделился, что обошлось без пышных празднований, а лишь визитом в ЗАГС. Событие произошло совсем недавно — в этом месяце, в декабре.

«Не ко времени свадьбы, расписались — и все», — коротко прокомментировал Руслан.

Жена Руслана Цыганкова

Жена Руслана Цыганкова

Как выяснилось, отношения пары начались только в этом году. Будущие супруги познакомились не в школе, а во время совместного рекламного сотрудничества. Рабочее общение постепенно переросло в роман, а затем — в решение создать семью. По словам Цыганкова, предложение руки и сердца он сделал без лишнего пафоса, но вполне осознанно.

«Просто понял, что хочу быть рядом именно с этим человеком. Тихо, спокойно сделал предложение», — поделился учитель.

Интересно, что коллеги и ученики Руслана Игоревича пока не знают о его женитьбе — новостью он в школьном коллективе еще не делился. В то же время в соцсетях его жены уже появились изменения: девушка обновила фамилию в Instagram на мужа.

К слову, еще осенью этого года Цыганков публично поздравлял возлюбленную с особым днем, но тогда не раскрывал деталей их отношений.

