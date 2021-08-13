Звезду 90-х Пола Балларда обвинили в изнасиловании и убийстве двух человек

Ведущего приговорили к девяти годам тюрьмы.
39-летнего телеведущего Пола Балларда, который в 90-х вел детское шоу "Diggit", обвинили в изнасиловании женщины и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли два человека.
Баллард в гостиничном номере изнасиловал женщину и угрожал ей расправой, сказав ей, что она "умрет в результате теракта", пишет The Sun.
Позже телеведущий принял кокаин и каннабис и сел за руль своего автомобиля. Пол на скорости 100 км/ч врезался в другой автомобиль, в результате чего погибла 64-летняя пассажирка. Также Баллард сбил 48-летнего пешехода.
В автомобиле, кроме ведущего, был его 12-летний сын.
Пола Балларда арестовали и вынесли приговор в виде тюремного заключения сроком на 9 лет. Также Полу запретили водить авто на одиннадцать с половиной лет.
Напомним, недавно другого известного артиста Криса Ву также арестовали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. 30-летнего певца задержали 30 июля в Пекине.