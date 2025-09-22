Звезду "Человека-паука" Холланда с тяжелыми травмами забрали на скорой в больницу прямо со съемок

Том Холланд / © Associated Press

Реклама

Звезду фильма "Человек-паук", британского актера Тома Холланда срочно забрали в больницу каретой скорой помощи прямо со съемочной площадки.

Неприятный инцидент произошел еще в пятницу, 19 сентября, однако только сейчас об этом стало известно общественности. Как пишет Daily Mail, Том Холланд травмировался во время выполнения одного из трюков. Актер упал и разбил голову. На съемочную площадку немедленно вызвали карету скорой помощи, которая забрала артиста в больницу. У звезды Голливуда диагностировали сотрясение мозга.

Тем временем создателям новой части фильма о "Человеке-пауке" пришлось временно остановить съемки. Считается, что пауза в работе над лентой продлится несколько недель, пока Том Холланд не выздоровеет.

Реклама

Том Холланд / © Associated Press

Напомним, недавно Том Холланд откровенно рассказал о своих неизлечимых расстройствах. Также актер признался, как это влияет на его карьеру.