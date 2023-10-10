Звезду "Чудо-женщины" Галь Гадот могут призвать на войну в Израиле

Голливудская актриса Галь Гадот может уйти защищать Израиль во время войны в стране.

Уроженка Петах-Тиквы с первых минут вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля высказалась в поддержку родины. В своих соцсетях звезда призвала мир не покидать сторону и защитить ее страну.

"Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные акты террора!", — написала в Instagram Гадот.

Галь Гадот поддержала Израиль / Фото: instagram.com/gal_gadot

Сейчас в своих соцсетях звезда фильма "Чудо-женщина" активно распространяет фото и видео происходящего в Израиле, а также просит своих поклонников поддерживать силы обороны страны.

Более того, в Сети заговорили о том, что и сама актриса может взять в руки оружие. Около 16 лет назад Гадот служила в рядах Армии обороны Израиля. Два года будущая звезда посвятила тому, что оттачивала военные навыки и была боевой инструкторшей. Не исключено, что Галь могут призвать защищать родину от врага.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

Напомним, что 7 октября Израиль атаковала боевую группировку ХАМАС. Правительство страны объявило о начале войны впервые за 50 лет.

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