Артистку ограбили прямо во время отдыха в Лос-Анджелесе.

Известная англо-американская актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз стала жертвой воров.

Знаменитость обокрали в элитной гостинице Лос-Анджелеса. Это произошло, когда Лили пошла насладиться отдыхом в SPA-салоне. Между тем, все ценные вещи 34-летняя звезда "Эмили в Париже" оставила в номере в сейфе.

Когда Лили вернулась из SPA-салона, то была шокирована. Воры украли все ее ценные вещи. Как подтвердили представители Коллинз изданию Daily Mail, она просто опустошена. Среди украденного было ее кольцо, стоимость которого составляет более чем 80 тысяч долларов.

На фото кольцо, которое украли у Лили Коллинз

Расследованием воровства занимается департамент шерифа округа Лос-Анджелес. Пока известно, что у полиции еще нет подозреваемых по делу.

Напомним, недавно российская певица Алла Пугачева стала жертвой воров. У исполнительницы украли часы, стоимость которых составляет почти 26 тысяч долларов. Артистка подозревает Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем кремлевского диктатора путина.

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