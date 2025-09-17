Звезду "Евровидения" признали виновным в сексуальных домогательствах

Slimane / © Associated Press

Звезду международного песенного конкурса "Евровидение" Slimane, который в 2024 году представлял Францию, признали виновным в сексуальных домогательствах.

Еще в октябре прошлого года участник технической команды артиста подал на него в суд. Мужчина утверждал, что исполнитель якобы прижимал его к стене и делал намеки на интим. После его отказов, Slimane лишь затянул работника в гримерку. Мужчина утверждал, что ему тогда удалось ускользнуть от певца. Также Slimane якобы присылал ему сообщения сексуального характера с намеком на интим.

Наконец, с октября 2024 года продолжалось следствие. И вот 16 сентября суд во Франции наконец вынес приговор. Slimane признали виновным в том, что тот таки действительно посылал сообщения сексуального характера и настаивал на интиме. Другие вероятные преступления артиста доказаны не были, поэтому дело закрыли. Что же касается наказания, то певца оштрафовали на 10 тысяч евро, пишет leparisien.

Slimane / © Associated Press

Отметим, Slimane участвовал в "Евровидении-2024". Артист с песней Mon Amour представлял Францию. На конкурсе певцу удалось занять четвертое место.

Напомним, недавно бывшая девушка украинского блогера Ивангая обвинила его в изнасиловании. Российская блогерша Марьяна Ро заявила, что он принудил ее к интиму, когда ей было всего 14 лет.