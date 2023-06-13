Звезду "Эйфории" Зендею не пустили в элитный ресторан из-за ее внешнего вида

Американскую актрису Зендею, которая сыграла главную роль в сериале "Эйфория", не пустили в элитный ресторан из-за ее внешнего вида.

Инцидент произошел в итальянском городе Рим. В знаменитости был забронирован столик в одном из ресторанов столицы Италии. Впрочем, когда она пришла в заведение, ее не пустили туда. Как сообщает Daily Mail, причиной такого решения персонала ресторана стал внешний вид Зендеи, в частности, ее наряд.

В заведении есть определенный дресс-код. Посетители должны приходить в ресторан в деловом стиле. Тем временем Зендея была одета в короткий топ, штаны карго и лоферы.

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Как отмечается, актриса не расстроилась из-за того, что ее не пустили, и не устраивала скандал. Вместо этого она пошла обедать в пиццерию, которая была расположена неподалеку.

Напомним, недавно своим внешним видом удивила певица Grimes, бывшая жена Илона Маска. Исполнительница показала огромные шрамы на ключице и надколотый передний зуб.

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