Звезду "Эйфории" Зендею заподозрили в тайной свадьбе с Томом Холландом

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Звезду сериала "Эйфория" Зендею заподозрили в тайной свадьбе с английским актером Томом Холландом, который прославился благодаря роли в фильме "Человек-паук".

Знаменитости находятся в отношениях с 2017 года. Они держат личную жизнь в тайне и неохотно делятся какими-то подробностями. Однако все же поклонниками звездной пары удается узнать, как развивается их роман.

Том Холланд и Зендея / © Associated Press

В конце 2024 года актеры обручились. А это же появились слухи, якобы Зендея и Том Холланд тайно заключили брак. По крайней мере, на это указывает одна весомая деталь. На днях изданию Hello удалось запечатлеть Зендею. На безымянном пальце руки у нее виднелось золотое кольцо, очень сильно похожее именно на обручальное. До этого актриса носила там другое украшение. На безымянном пальце знаменитости ранее красовалось кольцо с большим бриллиантом, с которым Том Холланд ей сделал предложение. Поэтому, пользователи предполагают, что смена украшения свидетельствует о браке.

Отметим, об отношениях Тома Холланда и Зендеи мало что известно, ведь они предпочитают держать личное подальше от посторонних глаз. Актеры познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой", после чего вскоре и начали встречаться. В начале 2025 года появились слухи о помолвке пары после того, как Зендея на "Золотом глобусе" засветила обручальное кольцо. Впоследствии отец Тома Холланда подтвердил, что это правда. Оказалось, что актеры обручились еще в декабре 2024-го.

Именно на церемонии "Золотой глобус-2025" Зендея засветила обручальное кольцо / © Associated Press

