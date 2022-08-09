Звезду "Фантастических тварей" после ряда скандалов обвинили в воровстве со взломом

Американский актер, звезда "Фантастических тварей и где они обитают" Эзра Миллер снова оказался в центре скандала.

29-летнего музыканта, которого недавно обвинили в насилии, теперь поймали на воровстве со взломом.

Как пишет TMZ, инцидент произошел в штате Вермонт в мае. Согласно отчету полиции, актер проник в частный дом в Стемфорде и украл несколько бутылок с алкоголем. Записи с камер видеонаблюдения отметили, что злоумышленником был именно Миллер.

Сообщается, что накануне Эзре выдвинули обвинение. Слушание должно состояться 26 сентября.

Напомним, в марте в 2022 году актер устроил дебош в гавайском баре и набросился на одного из посетителей. Впоследствии он ворвался в квартиру супругов, угрожал им, украл личные вещи и избил девушку стулом.

В начале июня стало известно, что Эзра Миллер обвиняется в избиении и развращении юной девушки. А еще позже – в похищении женщины с тремя детьми.

Несмотря на все эти скандалы, киностудия Warner Bros. не спешит отстранять его от главной роли в фильме "Флэш", премьера которого запланирована на 2023 год.

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