Звезду фильма "Джанго освобожденный" обвинили в секс-домагательствах: подробности

Фанатка звезды фильмов "Новый Человек-паук 2. Высокое напряжение" и "Джанго освобожденный" Джейми Фокса, который несколько месяцев назад попал в скандал с Дженнифер Энистон, обвинила его в попытках ее изнасиловать.

Обвинитель уже подала иск в суд. По ее словам, в 2015 году она подошла сфотографироваться к Фоксу в одном из ресторанов Нью-Йорка. Впрочем, актер начал щупать ее и говорить о внешности "супермодели", которая "хорошо пахнет". К тому же в заявлении отмечается, что звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения и позволила себе использовать фанатку для своих нужд.

Джейми Фокс / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

По словам жертвы, известный актер остался с ней наедине в отдельной части ресторана, а затем без согласия стал прикасаться к ее груди и половым органам. Прервал процесс друг женщины, который пошел на ее поиски, пишет ВВС.

Прошло восемь лет, однако обвинитель убеждает, что все еще страдает от "сильных эмоциональных переживаний и посттравматического стрессового расстройства". И добавила, что чувствует себя "униженной".

Джейми Фокс / Фото: instagram.com/iamjamiefoxx

Пострадавшая просит денежной компенсации у актера Джейми Фокса и владельца ресторана Марка Бирнбаума, где и произошел инцидент. По ее мнению, ресторатор также причастен к преступлению, поскольку незадолго до сексуального нападения сидел за столиком рядом со звездой и не отреагировал на насилие.

Сам артист пока никак не прокомментировал иск.

Напомним, недавно еще одного артиста, американского рэпера Diddy обвинили в домашнем насилии. Его экс-девушка подала иск в суд за жестокое обращение с ней в течение десяти лет.

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