Звезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Куравлева госпитализировали в больницу

Актер находится в реанимации.

Известного советского актера Леонида Куравлева, звезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию", госпитализировали в больницу.

Артисту стало плохо накануне Рождества – 6 декабря. Ему было тяжело дышать. В больнице Куравлеву сделали тест на COVID-19, который показал положительный результат.

В настоящее время Леонид Вячеславович находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Леонид Куравлев / kino-teatr.ru

"Он на кислороде, ведь легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация нормализовалась, температура снижена, как и давление", — сообщил источник изданию Starhit.

Известно, что актер в последнее время страдал от гипертонии.

Напомним, что в 2017 году Леонид Куравлев попал в "базу" сайта "Миротворец" из-за "антиукраинской пропаганды" и "открытой поддержки агрессивной политики России".

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