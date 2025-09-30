Звезду "Форсажа" разыскивает полиция: в чем обвиняют 46-летнего актера

Тайриз Гибсон / © Associated Press

Американского актера и певца Тайриза Гибсона, который снимался в "Форсаже", разыскивает полиция.

Правоохранители Атланты, штат Джорджия, выдали обыск на арест артиста. Его обвиняют в жестком обращении с животными. Дело в том, что актер является владельцем четырех собак породы кане-корсо. Гибсон регулярно выпускал их во двор без присмотра. Это закончилось трагическим инцидентом. Одна из собак актера загрызла насмерть четвероногого соседа. Наконец, мужчина обратился в полицию. Как оказалось, еще по меньшей мере пять человек жаловались на собак артиста, которые находились во дворе без присмотра, пишет CBS.

Сначала Тайриз Гибсон заявлял, что отдаст четвероногих Службе защиты животных. Когда зоозащитники прибыли, то актер попросил несколько дней, чтобы принять окончательное решение. В Службе сообщили, что в случае отказа им выдадут ордер на обыск. Наконец, именно так и произошло. Тайриз Гибсон отказался отдавать собак, поэтому департамент получил ордер на обыск его имущества, а также на арест за жестокое обращение с животными. Когда полицейские прибыли, то актера дома не застали. Тем временем его собак все же забрали зоозащитники.

Кстати, Тайриз Гибсон особо и не скрывает свое место пребывания. Актер улетел в Дубаи, где восстанавливает психологическое здоровье. По крайней мере, именно так он утверждает в своем Instagram.

