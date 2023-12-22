Звезду "Форсажа" Вина Дизеля обвинили в изнасиловании в гостиничном номере

Американского актера, звезду франшизы "Форсаж" Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах.

Иск против актера подала его бывшая ассистентка Аста Джонассон. Она обвинила Дизеля в том, что он изнасиловал ее в 2010 году и что всего через несколько часов после этого ее уволили с работы.

В иске, который Джонассон подала в суд Лос-Анджелеса, она утверждает, что Дизель напал на нее в номере гостиницы в Атланте, когда он работал над фильмом "Форсаж 5: Быстрая пятерка", пишет Reuters.

Вин Дизель / Фото: Getty Images

В своем иске Джонассон утверждает, что Дизель нащупал ее грудь и поцеловал, а перед этим развлекался с другими женщинами в своем гостиничном номере. Также потенциальная жертва Дизеля рассказала, что заставил ее схватить его половой орган. Хотя она кричала ему, чтобы он остановился. Затем он прижал ее к стене и мастурбировал, позволив ей освободиться только тогда, когда кончил. После этого актер, утверждает Джонассон, вышел из гостиничного номера.

А через несколько часов, как утверждается в иске, Джонассон была уволена с работы помощником Дизеля.

В иске отмечается, что Джонассон хранила молчание на протяжении многих лет, потому что "боялась выступить против одного из самых кассовых актеров в мире".

Вин Дизель / Фото: Associated Press

"Вин Дизель проигнорировал четкие заявления мисс Джонассон о несогласии с его сексуальными домогательствами. Сексуальные домогательства на рабочем месте никогда не прекратятся, если влиятельные мужчины будут защищены от ответственности", – заявил адвокат Джонассон.

Между тем, представители Вина Дизеля и сам актер хранят молчание и никак не отреагировали на обвинения в его сторону.

Читайте также: