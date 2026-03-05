Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с новым бойфрендом-миллиардером

Эмма Уотсон / © Associated Press

Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заметили в компании нового ухажера. Британская актриса, которая прославилась ролью Гермионы Грейнджер, не скрывала нежности к спутнику в людном месте — папарацци застали пару в одном из аэропортов, где они ждали рейс.

Фотографии пары опубликовало издание People. Очевидцы рассказывают, что знаменитость вела себя очень расслабленно: она обнимала своего спутника, пара целовалась и общалась так, будто не замечала посторонних. Впоследствии их также увидели во время ужина в ресторане — актриса и ее избранник все время улыбались друг другу.

Эмма Уотсон / © Associated Press

Новым возлюбленным Эммы называют мексиканского предпринимателя Гонсало Хевиа Байллереса. Хотя он не принадлежит к миру шоу-бизнеса, в бизнес-кругах его хорошо знают. Байллерес является основателем и руководителем инвестиционной компании HBeyond, которая занимается проектами в сфере искусственного интеллекта, логистических инноваций и стратегических инвестиций.

Кроме того, бизнесмен походит из влиятельной семьи Байллерес — одной из самых богатых в Мексике. Сам предприниматель ведет довольно закрытый образ жизни и редко появляется в медиа. Ранее его имя иногда упоминали в прессе из-за слухов о возможном романе с певицей Белиндой, однако тогда эти предположения так и не получили подтверждения.

Эмма Уотсон / © Getty Images

Интересно, что Уотсон и Байллереса уже замечали вместе ранее. По информации мексиканских медиа, в конце прошлого года они проводили время на горнолыжном курорте Куршевель. Впоследствии их также видели на отдыхе на побережье полуострова Пунта-Мита.

