Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке: на ее руке заметили обручальное кольцо

Артистка уже больше года находится в отношениях с новым бойфрендом, и в СМИ предполагают, что пара планирует заключить брак.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон / © Associated Press

Британскую актрису Эмму Уотсон, которая сыграла роль Гермионы в серии фильмов "Гарри Поттер", заподозрили в тайной помолвке.

Эти сплетни возникли не на пустом месте. На днях 35-летняя артистка появилась на показе бренда Miu Miu. Папарацци заприметили интересную деталь. На безымянном пальце Эммы Уотсон красовалось кольцо с бриллиантом, которое было очень сильно похоже на обручальное.

Издание Daily Mail предполагает, что знаменитость могла тайно обручиться с бойфрендом. К слову, уже более года актриса находится в отношениях Кираном Брауном, с которым она познакомилась во время учебы на магистратуре в Оксфордском университете. Мужчина сейчас получает там степень доктора философии. Сама же знаменитость пока что не комментирует слухи о вероятной помолвке.

Эмма Уотсон засветила кольцо на безымянном пальце / © Getty Images

Эмма Уотсон засветила кольцо на безымянном пальце / © Getty Images

Напомним, тем временем украинская актриса Ангелина Самчик официально выходит замуж. Бойфренд артистки - Евгений Лесничий - сделал ей предложение.

Дата публикации
Количество просмотров
153
