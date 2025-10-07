Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке: на ее руке заметили обручальное кольцо

Эмма Уотсон / © Associated Press

Британскую актрису Эмму Уотсон, которая сыграла роль Гермионы в серии фильмов "Гарри Поттер", заподозрили в тайной помолвке.

Эти сплетни возникли не на пустом месте. На днях 35-летняя артистка появилась на показе бренда Miu Miu. Папарацци заприметили интересную деталь. На безымянном пальце Эммы Уотсон красовалось кольцо с бриллиантом, которое было очень сильно похоже на обручальное.

Издание Daily Mail предполагает, что знаменитость могла тайно обручиться с бойфрендом. К слову, уже более года актриса находится в отношениях Кираном Брауном, с которым она познакомилась во время учебы на магистратуре в Оксфордском университете. Мужчина сейчас получает там степень доктора философии. Сама же знаменитость пока что не комментирует слухи о вероятной помолвке.

Эмма Уотсон засветила кольцо на безымянном пальце / © Getty Images

