Звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон заподозрили в тайной помолвке: на ее руке заметили обручальное кольцо
Артистка уже больше года находится в отношениях с новым бойфрендом, и в СМИ предполагают, что пара планирует заключить брак.
Британскую актрису Эмму Уотсон, которая сыграла роль Гермионы в серии фильмов "Гарри Поттер", заподозрили в тайной помолвке.
Эти сплетни возникли не на пустом месте. На днях 35-летняя артистка появилась на показе бренда Miu Miu. Папарацци заприметили интересную деталь. На безымянном пальце Эммы Уотсон красовалось кольцо с бриллиантом, которое было очень сильно похоже на обручальное.
Издание Daily Mail предполагает, что знаменитость могла тайно обручиться с бойфрендом. К слову, уже более года актриса находится в отношениях Кираном Брауном, с которым она познакомилась во время учебы на магистратуре в Оксфордском университете. Мужчина сейчас получает там степень доктора философии. Сама же знаменитость пока что не комментирует слухи о вероятной помолвке.
