Звезду "Холостяка" Половинкину экстренно госпитализировали после укуса клеща: Тарас Цимбалюк отреагировал

Анастасия Половинкина

Финалистка шоу «Холостяк» Анастасия Половинкина оказалась в больнице после укуса клеща, а ее состояние настолько встревожило поклонников, что на ситуацию отреагировал даже Тарас Цимбалюк.

Несколько дней блогерша держала молчание и только публиковала кадры из палаты. На фото было видно, как друзья передавали ей еду через окно с решеткой. В соцсетях сразу предположили, что речь идет об инфекционном отделении. Лишь впоследствии Анастасия объяснила, что причиной госпитализации стал клещ. Сейчас девушка уже вернулась домой, но признается: лечение будет длительным. По словам медиков, организм дал серьезную реакцию после укуса.

Блогерша поделилась, что весь день была на улице, вероятно, тогда клещ как-то попал в волосы. Вечером Насте стало очень плохо, но звезда не сразу обратила внимание на состояние, списав симптомы на переутомление.

Клещ в волосах Анастасии Половинкиной

Финалистка шоу рассказала, что сначала пыталась справиться самостоятельно: пила горячий чай и оставалась в постели. Однако самочувствие только ухудшалось. У нее начали отекать шея и зона скул, а уже перед походом к врачу Настя решила помыть голову. Именно тогда она и обнаружила клеща в волосах. После этого девушку срочно госпитализировали и поставили под капельницы.

«Клещи — это не смешно и надо быть очень внимательными!» — написала под заметкой Анастасия.

История Насти вызвала волну обсуждений в Сети. Поддержать ее публично решил и Тарас Цимбалюк. Актер коротко написал: «Обнимаю, Настюш!». Впрочем, комментарий мгновенно спровоцировал споры среди подписчиков — пользователи начали активно обсуждать отношения пары на проекте «Холостяк».

