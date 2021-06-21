Звезду "Кадетства" Головина обвинили в сексуальных домогательствах

Заявление в полицию подала актриса Дарья Митичашвили.

Известного российского актера, звезду сериала "Кадетства" Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах.

По словам артистки театра и кино Дарьи Митичашвили, которая подала соответствующее заявление в полицию, неприятный инцидент произошел в пятницу вечером в одном из московских баров.

В своем Instagram девушка опубликовала пост, в котором заявила, что 32-летний Головин, находясь в нетрезвом состоянии, залез ей под юбку и лапал ее ноги.

Дарья потребовала от обидчика извинений, но, услышав их, написала соответствующее заявление в полицию.

"Мне наплевать насколько известный человек. Мне наплевать на то, что возможно когда он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все "смягчающие" моменты. Такого не должно быть! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, которые стоят рядом, улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь или в своем он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актера может оправдать подобные действия!", — написала актриса.

На обвинения сразу отреагировали в команде Головина. Его представитель Анна Стародумова заявила изданию "Известия", что Александр "точно не добивался ни к кому". По ее мнению, "никому не известные артистки просто хотят попиариться".

instagram.com/s.a.n.e.k13

"Он ни к кому не домагался. Все это наглая ложь и провокация. Он не из таких людей, которые будут к кому приставать", — заявила Анна.

Напомним, не так давно в секс-скандал с домогательствами попал известный композитор Константин Меладзе. Первой о харассмент со стороны знаменитости намекнула известная певица Ани Лорак.

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