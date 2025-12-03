Кирилл Ганин / © скриншот с видео

Реклама

Звезда «Лиги смеха» и актер Кирилл Ганин мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины после неудачных попыток.

Как сообщают открытые источники, в частности портал «Комментарии», 2 декабря артиста доставили в Святошинский РТЦК и СП, где он прошел все необходимые проверки и медицинскую комиссию. После этого Ганина зачислили в одну из бригад.

Кирилл Ганин

К слову, еще с начала полномасштабного вторжения звезда дважды пытался пойти на фронт, однако военкомат каждый раз отклонял его заявку. По словам Кирилла, такое решение ему объясняли его большей пользой в информационном поле. Поэтому часто он устраивал стримы в поддержку ВСУ и всячески подавлял врага.

Реклама

В свою очередь Ганин всегда публично говорил, что не имеет «брони», а также открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем, которые преодолевал в прошлом году. В то же время юморист не избегал мобилизации и неоднократно заявлял, что пойдет на фронт как только получит повестку. И теперь он совершил то, к чему был готов еще с начала большой войны.