Звезду мемов и известного актера парализовало после заболевания COVID-19

Джерри Мессинг не может самостоятельно стоять и ходить.

Известный американский актер, сыгравший в сериале "Хулиганы и ботаны" Джерри Мессинг ошарашил последствиями борьбы с коронавируса.

Так, 35-летний знаменитость, который в 2013 году стал звездой интернет-мемов, остался частично парализованным. Как рассказал Джерри изданию TMZ, в августе в этом году он подхватил COVID-19. Актера госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Недавно мужчину выписали из отделения интенсивной терапии, но не все прошло хорошо. Мессинг не может двигать руками и ногами, самостоятельно стоять и ходить. Джерри поделился, что занимается физиотерапией и использует тренажер, чтобы ноги снова работали. Врачи сказали знаменитости, что его выздоровление займет некоторое время.

Джерри Мессинг / instagram.com/flappy.fedora

Как говорится в сообщении, актер получил свою первую дозу вакцины Pfizer до того, как заболел. Джерри еще не завершил процесс вакцинации — врачи хотят, чтобы он подождал, когда он полностью выздоровеет.

Заметим, Джерри также сыграл роль Пагсли в фильме "Воссоединение семьи Аддамс". Впрочем, огромную популярность он получил благодаря мему в Сети "Tips Fedora" после публикации своего фото с шляпой. Мем был направлен на выражение саркастической благодарности или на демонстрацию недружественного приветствия.

Напомним, известная американская актриса ошарашила курьезным видео, как подожгла себе волосы. Пряди Николь Ричи случайно загорелись, когда именинница задувала свечи.

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