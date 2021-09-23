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Звезду мемов и известного актера парализовало после заболевания COVID-19

Звезду мемов и известного актера парализовало после заболевания COVID-19

Звезду мемов и известного актера парализовало после заболевания COVID-19

Джерри Мессинг / instagram.com/flappy.fedora

Джерри Мессинг не может самостоятельно стоять и ходить.

Известный американский актер, сыгравший в сериале "Хулиганы и ботаны" Джерри Мессинг ошарашил последствиями борьбы с коронавируса.

Так, 35-летний знаменитость, который в 2013 году стал звездой интернет-мемов, остался частично парализованным. Как рассказал Джерри изданию TMZ, в августе в этом году он подхватил COVID-19. Актера госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.

Недавно мужчину выписали из отделения интенсивной терапии, но не все прошло хорошо. Мессинг не может двигать руками и ногами, самостоятельно стоять и ходить. Джерри поделился, что занимается физиотерапией и использует тренажер, чтобы ноги снова работали. Врачи сказали знаменитости, что его выздоровление займет некоторое время.

Джерри Мессинг / © instagram.com/flappy.fedora
Джерри Мессинг / instagram.com/flappy.fedora

Как говорится в сообщении, актер получил свою первую дозу вакцины Pfizer до того, как заболел. Джерри еще не завершил процесс вакцинации — врачи хотят, чтобы он подождал, когда он полностью выздоровеет.

Заметим, Джерри также сыграл роль Пагсли в фильме "Воссоединение семьи Аддамс". Впрочем, огромную популярность он получил благодаря мему в Сети "Tips Fedora" после публикации своего фото с шляпой. Мем был направлен на выражение саркастической благодарности или на демонстрацию недружественного приветствия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gentle Sir (@neckbeardfancy)

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