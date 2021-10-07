Звезду "Моей прекрасной няни" Гаркалина ввели в искусственную кому

Актера подключили к аппарату ИВЛ.

На днях российского актера и звезду сериала "Моя прекрасная няня" Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу.

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Состояние актера только ухудшалось, поэтому его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

К слову, у артиста диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких — 75-85%, пишет Telegram канал Baza. Сейчас Гаркалин находится в состоянии искусственной комы.

Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Валерий Гаркалин в сериале "Моя прекрасная няня" / скриншот с видео

Напомним, Валерий Гаркалин — известный российский актер. Артисту 67 лет. Он снимался в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Андерсен. Жизнь без любви", "Детки напрокат", и сериалах — "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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