Звезду "Моей прекрасной няни" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с COVID-19

58-летняя актриса находится в больнице.

Российскую актрису, звезду популярного сериала "Моя прекрасная няня" Ольгу Прокофьеву госпитализировали с COVID-19.

58-летняя знаменитость, которая сыграла роль Жанны Аркадьевны, оказалась в московской больнице, где ей диагностировали коронавирус средней тяжести. Об этом сообщает Telegram канал Mash.

В сообщении говорится, что 28 сентября актриса почувствовала тревожные симптомы. Знаменитость пожаловалась на кашель и слабость, после чего сдала ПЦР-тест. В результате коронавирус подтвердился. Сначала медики прописали Ольге домашнее лечение, но состояние только ухудшалось. Тогда знаменитость вызвала "скорую". В ее легких обнаружена инфекция в легкой степени.

Напомним, на днях Ларису Гузееву, которая назвала себя "абсолютной ватницей", госпитализировали в тяжелом состоянии. В ведущей было подозрение на коронавирус и проблемы с почками.

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