Звезду «Мстителей» Джереми Реннера обвинили в домогательствах и угрозах: что известно

Джереми Реннер и Йи Чжоу

Китайский режиссер и продюсер Йи Чжоу обвинила актера Marvel Джереми Реннера, известного по ролям в кинолентах «Мстители», «Соколиный глаз», «Мэр Кингстауна» и других, в агрессивном поведении, домогательствах и угрозах после того, как их отношения испортились.

По словам Чжоу, Реннер присылал ей откровенные фото и видео, пытаясь получить расположение девушки. Когда же она начала отстраняться, актер якобы пригрозил обратиться в иммиграционную службу.

«Он убедил меня в своей искренности, сказав, что давно холост и открыт к долгосрочным отношениям. Я верила в него, в силу любви и в возможность искупления», — рассказала режиссер Daily Mail.

Джереми Реннер / © Associated Press

Чжоу призналась, что из-за страха за собственную безопасность долго не решалась говорить о пережитом. Она вспомнила один инцидент, когда Реннер выпил бутылку вина во время рабочей встречи в его доме: «Он кричал в течение двух часов. Я испугалась, заперлась в комнате и отправляла свое местонахождение родителям и коллегам».

Режиссер утверждает, что актер использовал ее, а потом отказался признавать их отношения и совместную работу. По состоянию на сейчас сам Джереми Реннер не дал никакого комментария относительно этих обвинений.

