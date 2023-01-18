Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезду "Мстителей" Джереми Реннера выписали из больницы после того, как его переехала снегоуборочная машина

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Звезду "Мстителей" Джереми Реннера выписали из больницы после того, как его переехала снегоуборочная машина

Джереми Реннер / Фото: Associated Press

Актер сообщил, что уже находится дома.

Голливудская звезда Джереми Реннер, известный многим по роли в фильме "Мстители", после несчастного случая с ратраком, вернулся из больницы домой.

Об этом Реннер сообщил лично. Артист оставил пост в Twitter, в котором поделился, что был очень рад наконец-то посмотреть новую серию многосерийного криминального триллера "Мэр Кингстауна" с семьей дома. Отметим, что в этом сериале Реннер сыграл главную роль:

"Несмотря на то, что мой мозг находится в тумане из-за восстановления, я был очень взволнован посмотреть 201-й эпизод с моей семьей дома", — написал Реннер.

Джереми Реннер / © twitter.com/JeremyRenner
Джереми Реннер / Фото: twitter.com/JeremyRenner

Напомним, что с Джереми Реннером произошел несчастный случай прямо в начале года. 1 января, когда актер расчищал дорогу возле дома на ратраке, снегоуборочная машина его случайно переехала. Это произошло, когда артист вышел из ратрака, чтобы поговорить с родственником. Вдруг транспортное средство тронулось и реннер попытался остановить его на ходу, но сам попал под ратрак.

Джереми Реннер / © instagram.com/jeremyrenner
Джереми Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

В результате инцидента актер потерял очень много крови, его экстренно доставили в больницу, где сделали две операции на ноге. Поговаривают, что на реабилитацию Реннера уйдет не один год. Даже ходили слухи, что у артиста настолько сильно пострадала нога, что ее могут ампутировать.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
200
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация