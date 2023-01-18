Звезду "Мстителей" Джереми Реннера выписали из больницы после того, как его переехала снегоуборочная машина

Голливудская звезда Джереми Реннер, известный многим по роли в фильме "Мстители", после несчастного случая с ратраком, вернулся из больницы домой.

Об этом Реннер сообщил лично. Артист оставил пост в Twitter, в котором поделился, что был очень рад наконец-то посмотреть новую серию многосерийного криминального триллера "Мэр Кингстауна" с семьей дома. Отметим, что в этом сериале Реннер сыграл главную роль:

"Несмотря на то, что мой мозг находится в тумане из-за восстановления, я был очень взволнован посмотреть 201-й эпизод с моей семьей дома", — написал Реннер.

Джереми Реннер / Фото: twitter.com/JeremyRenner

Напомним, что с Джереми Реннером произошел несчастный случай прямо в начале года. 1 января, когда актер расчищал дорогу возле дома на ратраке, снегоуборочная машина его случайно переехала. Это произошло, когда артист вышел из ратрака, чтобы поговорить с родственником. Вдруг транспортное средство тронулось и реннер попытался остановить его на ходу, но сам попал под ратрак.

Джереми Реннер / Фото: instagram.com/jeremyrenner

В результате инцидента актер потерял очень много крови, его экстренно доставили в больницу, где сделали две операции на ноге. Поговаривают, что на реабилитацию Реннера уйдет не один год. Даже ходили слухи, что у артиста настолько сильно пострадала нога, что ее могут ампутировать.

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