Ханде Эрче / © Associated Press

Звезду "Постучись в мою дверь", турецкую актрису Ханде Эрче задержали прямо в аэропорту Стамбула.

Артистка оказалась под следствием в рамках расследования дела о хранении наркотиков в целях личного употребления или распространения. Прокуратура Стамбула проводит операцию, чтобы бороться с наркопреступностью. В рамках дела правоохранители выдали ордера на арест 16 подозреваемых. Среди них оказалась в Ханде Эрче.

Отмечается, что актриса находилась за границей. Однако когда она узнала об ордере, то вернулась в Турцию, ведь утверждает, что ей скрывать нечего. Наконец, Ханде Эрче задержали в аэропорту, пишет Sözcü.

Актриса уже появилась в суде, где дала показания. После этого ее направили в Институт судебной медицины, где у нее взяли волосы и кровь на анализы, чтобы установить, употребляла ли она наркотические вещества.

Заметим, Ханде Эрче славится своей довольно пророссийской позицией. В 2025 году она не стыдилась ездить в Россию, которая развязала в Украине войну, и участвовать в российских светских мероприятиях.

