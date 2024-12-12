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Звезду "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк забрала "скорая" прямо со съемочной площадки

Звезду "Поймать Кайдаша" Антонину Хижняк забрала "скорая" прямо со съемочной площадки

Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Артистка рассказала, что произошло.

Украинскую актрису Антонину Хижняк, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Поймать Кайдаша", забрала "скорая" прямо со съемочной площадки.

Произошло это в первый же день съемок фильма "Збори ОСББ". Актрисе стало плохо, из-за чего пришлось вызвать "скорую". Как оказалось, у Хижняк было подозрение на аппендицит, о чем она рассказала на проекте "20:23". В конце концов все обошлось только капельницами. Наутро хирург советовал знаменитости отдохнуть, однако она отказалась и быстро вернулась к работе над фильмом, где она играет одну из ролей.

"Было подозрение на аппендицит, но, слава Богу, все хорошо. Обошлось только капельницам до шести утра. Потом хирург еще сделал осмотр и спросил меня: "Если что мы можем написать что-то, чтобы вы не ехали?" Я говорю: "Нет! Колите все, что хотите в меня, но я должна выйти на смену". Я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", — поделилась актриса.

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress
Антонина Хижняк / Фото: instagram.com/tonya_actress

Антонину Хижняк поддержал актер Александр Рудинский. Он вспомнил, что его коллеге тогда было действительно плохо, однако она не признавалась и работала наравне со всеми. На следующий день после госпитализации актриса вернулась к съемкам, словно ничего не произошло.

"Тоня – героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо, и на следующий день вернулась на площадку", – вспомнил Рудинский.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина жаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказывала, какая болезнь ее мучила.

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