Звезду "Прослушки" Майкла К. Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке

Звезду "Прослушки" Майкла К. Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке

Актеру было 54 года.

Американского актера Майкла Кеннета Уильямса, сыгравшего Омара Литтла в сериале "The Wire" ("Прослушка"), нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в местной полиции, пишет AFP.

Отмечается, что звезде было 54 года. "Он умер в квартире в Бруклине", — рассказал лейтенант Джон Гримпел из департамента полиции Нью-Йорка.

Официальная причина смерти Уильямса пока неизвестна. В то же время в ряде американских СМИ пишут о вероятности передозировки наркотиками.

Уроженец Бруклина прославился благодаря сериалу HBO "Прослушка", в котором сыграл грабителя, специализирующегося на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в сериале "Подпольная империя".

Заметим, что Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за несколько ролей, в том числе в сериале "Страна Лавкрафта" и фильме "Бесси".

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