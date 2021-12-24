Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота еще две женщины обвинили в секс-домогательствах

Одна из них – известная певица.

Скандал вокруг американского актера Криса Нота, известного благодаря роли Мистера Бига из "Секса в большом городе", только набирает обороты.

К слову, еще две женщины обвинили знаменитость в секс-домогательствах. Известная кантри-певица Лиза Джентиле рассказала, что неприятный инцидент случился в 2002 году. Тогда актер предложил подвезти ее домой, и она согласилась.

Впрочем, уже дома артист начал приставать к ней, силой пытался поцеловать и лапал грудь. Исполнительница смогла его оттолкнуть. Крис разозлился и угрожал ей разрушить карьеру, если она решится кому-нибудь об этом рассказать, пишет Variety.

Крис Нот / Associated Press

Также о домогательствах со стороны Криса Нота рассказала и дублерша сериала "Секс в большом городе". Кристен заявила, что актер на съемочной площадке "вел себя токсично". Однажды он стал приставать к ней: лапал ее спину и ягодицы. А однажды Крис Нот ткнул пальцем на одну из дублерш и сказал: "Я хочу, чтобы ее связали, заткнули рот кляпом и привели к моему трейлеру", пишет The Independent.

Крис Нот / Associated Press

Напомним, две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году. Сам же Нот все отрицает.

Читайте также: