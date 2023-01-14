Звезду сериала "Кухня" Назарова начали "отменять" в России из-за поддержки Украины

Актера уволили из театра в Москве из-за его критики полномасштабной войны РФ против Украины.
Российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова начали "отменять" в россии из-за его активной поддержки Украины и открытой критики полномасштабной войны россии против Украины.
Как сообщают росЗМП, Назарова и его супругу Ольгу Васильеву из-за их позиции против путина уже уволили из московского художественного театра имени А. П. Чехова. Соответствующий приказ подписал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский.
Говорят, что Хабенский пытался закрыть рот Назарову и его жене и просил быть сдержанными в своих публичных высказываниях. Впрочем, артиста, поддерживающего Украину, это не остановило.
Кроме того, спектакли с участием Назарова в российских городах начали массово отменять.
Отметим, что известный российский актер Дмитрий Назаров с самого начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и в своих стихах и песнях откровенно критикует кровавый режим путина. Все это время артист находился в Москве, где пытается объяснить россиянам, что происходит и призывает людей не верить в кремлевскую пропаганду.
Напомним, что Дмитрий Назаров еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждал российскую власть. Так, накануне 9 мая 2021 года актер выпустил стихотворение, в котором подверг критике празднование 9 мая в России, назвав его "парадом бессилия".
Читайте также:
- Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая показалась в укрытии во время утренних обстрелов Киева
- Кристина Соловий раскритиковала творчество Тины Кароль: "Все ее самые популярные релизы – это русская музыка"
- "Холостяк" Макс Чмерковский во второй раз станет отцом: "После трех выкидышей и неудачной пересадки эмбриона"