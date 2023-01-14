Звезду сериала "Кухня" Назарова начали "отменять" в России из-за поддержки Украины

Актера уволили из театра в Москве из-за его критики полномасштабной войны РФ против Украины.

Российского актера, звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова начали "отменять" в россии из-за его активной поддержки Украины и открытой критики полномасштабной войны россии против Украины.

Как сообщают росЗМП, Назарова и его супругу Ольгу Васильеву из-за их позиции против путина уже уволили из московского художественного театра имени А. П. Чехова. Соответствующий приказ подписал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский.

Говорят, что Хабенский пытался закрыть рот Назарову и его жене и просил быть сдержанными в своих публичных высказываниях. Впрочем, артиста, поддерживающего Украину, это не остановило.

Дмитрий Назаров / Фото: kino-teatr.ru

Кроме того, спектакли с участием Назарова в российских городах начали массово отменять.

Отметим, что известный российский актер Дмитрий Назаров с самого начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину и в своих стихах и песнях откровенно критикует кровавый режим путина. Все это время артист находился в Москве, где пытается объяснить россиянам, что происходит и призывает людей не верить в кремлевскую пропаганду.

Напомним, что Дмитрий Назаров еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждал российскую власть. Так, накануне 9 мая 2021 года актер выпустил стихотворение, в котором подверг критике празднование 9 мая в России, назвав его "парадом бессилия".

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