Звезду сериала "Половое воспитание" заключили в тюрьму на более чем 15 лет за изнасилование и педофилию

Британский актер Александр Вествуд, который снимался в сериале "Половое воспитание" от Netflix, отправился в тюрьму на 15,5 лет.

Над артистом состоялся суд, где он был признан виновным в совершении 26 преступлений сексуального характера. Речь идет о домогательствах и изнасилованиях. Преступления Вествуд совершал от юного возраста против детей. Актер использовал звездный статус и делал своими жертвами уязвимых. Сексуальные преступления, совершенные артистом, имели разрушительные последствия для пяти жертв, пишет BBC.

Однако сам Александр Вествуд в суде вел себя дерзко. Он демонстрировал "безразличное отношение" и "высокомерие". В конце концов, за совершенные преступления актер будет находиться за решеткой 15,5 лет. Приговор ему снизили. На момент совершения некоторых преступлений он сам был несовершеннолетним.

Александр Вествуд/Фото: instagram.com/alexander.westwood

Отметим, что суд по делу Александра Вествуда начался осенью 2024 года. Его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Преступления были совершены с детьми. Сам актер начал проявлять свое преступное поведение с раннего детства.

Напомним, недавно звездного фотографа Александра Ктиторчука признали виновным в педофилии. Он будет находиться за решеткой в течение 12 лет.

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