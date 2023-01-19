Звезду сериала "Уэнсдей" Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании – СМИ

Звезду сериала "Уэнсдей", канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье Торпа, обвинили в изнасиловании, домогательствах и отправке своих обнаженных изображений и своего полового органа девушкам.

По меньшей мере три девушки выступили с обвинениями в адрес знаменитости и сообщили, что инциденты произошли, когда Уайту было от 17 до 20 лет. Жертвы домогательств создали гештег #cancelpercy и за ним делятся своими историями.

Перси Хайнс Уайт в сериале "Уэнсдей"

Перси Хайнс Уайт сыграл Ксавье в сериале "Уэнсдей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Все девушки утверждают, что Уайт домогался их, когда он учился в средней школе в Торонто. Одна из жертв актера под ником milkievich в Twitter поделилась, что он с друзьями устраивал вечеринки, на которых приглашали, по их мнению, "горячих девушек". Там их напаивали и накуривали, чтобы потом изнасиловать.

Девушка отметила, что на одной из таких вечеринок Уайт ее "атаковал", когда она была "слишком пьяна".

Еще одна девушка рассказала, что Перси "оказал давление и нападал на нескольких ее подруг, присылал свою обнаженную натуру девушкам против их воли" и называл женщин обидными именами.

omg. yet другой bit of proof for yall. he used to send pics like this to a group of minors disgusting pic.twitter.com/n5qxt2MOUV — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Девушка добавила, что одна из ее подруг пыталась обратиться с обвинениями в полицию, однако его не приняли.

После этих историй другие девушки тоже начали делиться собственными инцидентами, связанными с актером: "Знать, что он сделал со мной и другими женщинами, противно". Другая девушка написала: "Он допустил то, чтобы меня изнасиловали в его подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, то больше всего беспокоился о полиции, а не о том, все ли со мной в порядке".

YALL HERE IS PROOOOOFFFFFF FROM THE UNDERAGE GIRL. HE FUCKED HER AT 14. он смотрел, чтобы быть 16 к общественному, но он был 14, а они они говорили 13 лет и даже 2 те, что я мешаю на 13, потому что я бы к ним 1 https://t.co/uzQ0PSPT1h — aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023

Как выяснилось, все эти обвинения могут подтвердить свидетели. Один из соседей Перси вспомнил истории своих подруг, бывавших в гостях у актера: "Я рос рядом с ним и его друзьями, и у меня было много подружек, рассказывавших мне об ужасных вещах, которые они с ними делали". "Также ходила на некоторые из его вечеринок и была свидетелем того, как несколько девушек поднимались вверх… Оказавшись наверху, они время от времени запирали дверь. Лишь через неделю я услышала эти истории…".

Перси Хайнс Уайт сыграл Ксавье в сериале "Уэнсдей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

После обвинений Перси Хайнс Уайт закрыл свой аккаунт в Instagram и пока ни с какими комментариями не выступал.

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