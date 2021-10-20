Звезду сериала "Зачарованные" Алиссу Милано задержали полицейские

Актрису арестовали возле Белого дома в Вашингтоне.

Звезду сериала "Зачарованные", американскую актрису Алиссу Милано задержали полицейские.

Знаменитость арестовали возле Белого дома в Вашингтоне. Она вышла на несанкционированную демонстрацию. Вместе с другими протестующими Алисса выступала против усиления избирательного права.

Офицер полиции попросил всех присутствующих освободить площадь. Однако, протестующие продолжали дальше отстаивать свою позицию. После этого их арестовали. Об этом звезда сообщила в своем Twitter.

"Меня только что арестовали за то, что я потребовала от администрации Байдена и Сената использовать свои права, свои полномочия для защиты избирательного права. Поддержите меня и скажите Сенату и Белому дому, что право голоса не должно зависеть от того, где вы живете", — эмоционально высказалась знаменитость

К слову, в Америке республиканцы лоббируют усиление избирательного законодательства на уровне штатов.

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