Звезду "Топ-модели по-украински" задержали в США: в каком жестоком преступлении ее подозревают

Владислава Роговенко

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Украинскую блогершу Владиславу Роговенко, которая была участницей «Топ-модель по-украински» и «От пацанки до панянки», задержали в США.

Об этом сообщает Broward County Crime Watch — частная компания, обнародующая новости об арестах и уголовных делах в округе Бравард, штат Флорида. Отмечается, что Владислава Роговенко была задержан 12 октября. Ее обвиняют в домашнем насилии — совершении незаконного телесного контакта или нанесении телесных повреждений. В то же время подробности задержания блогерши не раскрывают.

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На Владиславу Роговенко наложили также федеральное иммиграционное задержание. Это значит, что ее дело рассматривает иммиграционная служба и будет проверять, легально ли она находится в США или ей грозит депортация. По этой причине блогершу задержали без права внесения залога.

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Кто такая Владислава Роговенко

Владислава Роговенко прославилась, когда сначала приняла участие в шоу «Топ-модель по-украински», а затем «От пацанки до панянки». Она довольно скандальная блогерша и во время войны сталкивалась с критикой.

В частности, в 2024 году Владислава Роговенко оказалась в базе сайта «Миротворец». Дело в том, что после обстрела детской больницы «Охматдет» она опубликовала призывы немедленно «мириться с Россией» и критиковала власть. Украинцы не поняли ее таких вбросов и обвинили в распространении российских нарративов.

Уже в 2025 году вокруг нее разгорелся новый скандал. Блогерша выдала, что дала взятку в размере 15 тысяч долларов, чтобы ее на тот момент муж смог незаконно уехать из Украины. При этом она откровенно об этом рассказывала.

Напомним, недавно американская актриса Сельма Блэр шокировала выходкой на борту самолета. Звезду «Блондинки в законе» после приземления сразу же задержали полицейские.

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