Звезду "Трансформеров" Шайю Лабафа арестовали полицейские

Шайя Лабаф / © Associated Press

Реклама

Известного американского актера Шайю Лабафа, который прославился благодаря фильму "Трансформеры", арестовали полицейские.

Инцидент произошел после полуночи во вторник, 17 февраля, о чем пишет TMZ. В частности, артист побывал на фестивале Марди Гра, что в Новом Орлеане. Он развлекался в одном из баров, что во Французском квартале. Однако по неизвестным причинам персонах вывел актера из заведения.

Шайя Лабаф / © Associated Press

Однако на этом неприятности вокруг Шайя Лабафа не закончились. Актер стал одним из участников драки. Все закончилось приездом медиков и полиции. Звезде Голливуда оказали первую медицинскую помощь, хотя, судя по кадрам с места происшествия, он не получил серьезных повреждений.

Реклама

Наконец, Шайю Лабафа арестовали. Актеру выдвинули два обвинения в избиении.

Напомним, недавно жену украинского ведущего Анатолия Анатолича оштрафовала полиция. Шоумен возмутился причиной этого и заговорил о суде.