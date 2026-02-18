- Дата публикации
Звезду "Трансформеров" Шайю Лабафа арестовали полицейские
Артисту предъявили два обвинения.
Известного американского актера Шайю Лабафа, который прославился благодаря фильму "Трансформеры", арестовали полицейские.
Инцидент произошел после полуночи во вторник, 17 февраля, о чем пишет TMZ. В частности, артист побывал на фестивале Марди Гра, что в Новом Орлеане. Он развлекался в одном из баров, что во Французском квартале. Однако по неизвестным причинам персонах вывел актера из заведения.
Однако на этом неприятности вокруг Шайя Лабафа не закончились. Актер стал одним из участников драки. Все закончилось приездом медиков и полиции. Звезде Голливуда оказали первую медицинскую помощь, хотя, судя по кадрам с места происшествия, он не получил серьезных повреждений.
Наконец, Шайю Лабафа арестовали. Актеру выдвинули два обвинения в избиении.
